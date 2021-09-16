В Краснодарском крае по программе догазификации подключены первые домовладения

«Приглашаем жителей для подачи заявок в наши клиентские центры, пункты приема и на единый портал газификации», — сказал Руднев.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев рассказал, что для подачи заявки на догазификацию необходим минимальный пакет документов. Программа стартовала в крае успешно, подключение домов проходит оперативно без каких-либо сложностей.

По этой программе газ провели в дом Виктора Петровича Шпака из хутора Усатова Балка. Он поделился впечатлениями:

«У нас большая семья: трое детей, внуки и даже правнуки уже есть. В этом году отмечаем с супругой 57 лет совместной жизни. Можно сказать, к этому празднику в наш дом пришел долгожданный газ. В конце июля мы подали заявку на подключение к сетевому газу, сегодня уже проведены все работы, мы полностью перешли с балонного на природный газ».

Всего в Краснодарском крае организовали 368 пунктов приема заявок. На 16 сентября в рамках догазификации поступило около 13 тысяч заявок на подключение. Для реализации технологического присоединения к газовым сетям «Газпром газораспределение Краснодар» осуществляет подготовку проектной документации и закупку материалов, а также выполняет строительно-монтажные работы.