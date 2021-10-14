В Краснодаре к газу подключили детсад, который 60 лет топили углем

В краснодарском детском саду № 34 построили котельную, чтобы отказаться от угля и дров

В Краснодаре в детском саду № 34 по улице Бородинской заканчивают газификацию. На территории садика построили блочно-модульную котельную, подвели к ней газовые сети, проложили трубопровод и теплотрассу.

Сейчас объект полностью готов: новые трубы врезали в действующий газопровод на пересечении улиц Кирова и Плиева. Скоро котельная будет подавать тепло и горячую воду.

Детский сад № 34 построили еще 60 лет назад, и все это время он топился углем и дровами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Это один из трёх детских садов города, которые до сих пор были на твердом топливе. Ситуацию, конечно, надо исправлять. Поэтому один садик мы уже перевели на газ, ещё два — в поселке Водники и хуторе Копанском — планируем газифицировать в течение двух лет», — заявил исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов