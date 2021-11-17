Оперштаб заявил, что в ковидных госпиталях Кубани нет проблем с кислородом

16 ноября в соцсетях появилась информация о приостановке поставок кислородных баллонов в больницы Кубани. Оперштаб назвал это фейком

Пост был опубликован в телеграм-аккаунте с новостями Новороссийска. В нем утверждается, что из-за роста случаев инфекции в регионе весь объем кислорода был отгружен в больницы Краснодарского края и с 15 ноября его реализацию приостановили.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае сообщили, что сейчас в регионе нет проблем с кислородом для пациентов.

«Проблем с поставками не было, нет их и в данный момент», — сообщили в оперативном штабе.