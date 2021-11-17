Оперштаб заявил, что в ковидных госпиталях Кубани нет проблем с кислородом
16 ноября в соцсетях появилась информация о приостановке поставок кислородных баллонов в больницы Кубани. Оперштаб назвал это фейком
Пост был опубликован в телеграм-аккаунте с новостями Новороссийска. В нем утверждается, что из-за роста случаев инфекции в регионе весь объем кислорода был отгружен в больницы Краснодарского края и с 15 ноября его реализацию приостановили.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае сообщили, что сейчас в регионе нет проблем с кислородом для пациентов.
«Проблем с поставками не было, нет их и в данный момент», — сообщили в оперативном штабе.
Кислород в больницах обычно используется для лечения пациентов, которые находятся на ИВЛ. По данным оперативного штаба, на 16 ноября в больницах края на ИВЛ находятся 116 пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое. В ковидных госпиталях края проходят лечение 6 тыс. 100 человек, с подтвержденным диагнозом — 3 тыс. 274.
Ранее Юга.ру писали, что в больнице Северной Осетии из-за сбоя подачи кислорода погибли 11 пациентов. Это случилось 9 августа во Владикавказе. Там произошел порыв трубы с кислородом. После аварии там запустили резервную линию кислорода.