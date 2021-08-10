В больнице Северной Осетии из-за сбоя подачи кислорода погибли 11 человек

На кислородной станции в больнице Владикавказа произошла авария. В тот момент в реанимации находился 71 человек, 11 из них погибли. Вот что известно о трагедии

Что случилось? Во Владикавказе 9 августа в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 17:15 произошел прорыв трубы кислородной системы.

По официальный данным Министерства здравоохранения Северной Осетии, в реанимационных блоках больницы в тот момент находились 71 человек, 13 из них были на инвазивной системе вентиляции легких (ИВЛ). В результате кратковременной остановки подачи кислорода 9 человек скончались. Позже ТАСС о еще двух погибших. Таким образом число умерших увеличилось до 11 человек.

По данным Минздрава Алании, пациентам было от 47 до 85 лет. Все они находились в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

«Мне доложили о том, что произошла авария на кислородной станции. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей», — сказал врио главы Алании Сергей Меняйло.