В больнице Северной Осетии из-за сбоя подачи кислорода погибли 11 человек
На кислородной станции в больнице Владикавказа произошла авария. В тот момент в реанимации находился 71 человек, 11 из них погибли. Вот что известно о трагедии
Что случилось? Во Владикавказе 9 августа в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 17:15 произошел прорыв трубы кислородной системы.
По официальный данным Министерства здравоохранения Северной Осетии, в реанимационных блоках больницы в тот момент находились 71 человек, 13 из них были на инвазивной системе вентиляции легких (ИВЛ). В результате кратковременной остановки подачи кислорода 9 человек скончались. Позже ТАСС о еще двух погибших. Таким образом число умерших увеличилось до 11 человек.
По данным Минздрава Алании, пациентам было от 47 до 85 лет. Все они находились в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.
«Мне доложили о том, что произошла авария на кислородной станции. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей», — сказал врио главы Алании Сергей Меняйло.
Как отреагировали власти? После того, как стало известно об аварии, в больницу выехали власти республики — врио главы Алании Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев, врио заместителя Председателя Правительства Северной Осетии Лариса Туганова, начальник ГУ МЧС России по Северной Осетии Александр Хоружий и первый зампрокурора Алании Илья Иванов.
Тебиев рассказал журналистам «Интерфакса», что в больнице после аварии запустили резервную линию кислорода и все пациенты реанимации были взяты под контроль врачами.
В ночь на 10 августа в больницу доставили 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии, 8 тонн из Краснодара и 4 тонны из Ставрополя. Власти республики сообщили, что этого хватит для бесперебойной подачи на время устранения аварии.
Врио главы республики поручил проверить системы резервной подачи кислорода во всех больницах Северной Осетии.
Кто ответит за ЧП? В СУ СКР по Северной Осетии 9 августа сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.
Затем на личный контроль дело взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству Следкома по Северной Осетии представить ему подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.