Губернатор Кубани поддержал QR-коды в транспорте и общественных местах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал законопроект Госдумы об обязательных QR-кодах
Как сообщали Юга.ру, 12 ноября Кондратьев продлил до 21 ноября все антиковидные ограничения во всем крае. По ним в общепит можно попасть только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном ковиде. На курортах QR-коды нужны даже для посещения ТЦ. Заселиться в отель еще можно с первым компонентом вакцины.
11 ноября стало известно, что правительство РФ подготовило закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. Тем временем в регионах люди провели ряд несогласованных митингов против подобных изменений и оставили 90 тыс. комментов под постом Госдумы о законе. Кондратьев же убежден, что QR-коды в общественных местах предотвратят карантин.
«Вдвое сложнее»:
«Мы законопроект одобряем и поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, ТРК, задача сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы всё работало. Бизнес, рабочие места — всё должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность», — приводит слова губернатора ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае второй день подряд фиксируют рекордное число новых заражений COVID-19. А 15 ноября пассажиры трамвая попытались избить девушку, которая отказалась надеть маску.