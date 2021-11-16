Губернатор Кубани поддержал QR-коды в транспорте и общественных местах

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал законопроект Госдумы об обязательных QR-кодах

Как сообщали Юга.ру, 12 ноября Кондратьев продлил до 21 ноября все антиковидные ограничения во всем крае. По ним в общепит можно попасть только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном ковиде. На курортах QR-коды нужны даже для посещения ТЦ. Заселиться в отель еще можно с первым компонентом вакцины.

11 ноября стало известно, что правительство РФ подготовило закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. Тем временем в регионах люди провели ряд несогласованных митингов против подобных изменений и оставили 90 тыс. комментов под постом Госдумы о законе. Кондратьев же убежден, что QR-коды в общественных местах предотвратят карантин.

«Вдвое сложнее»:

«Мы законопроект одобряем и поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, ТРК, задача сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы всё работало. Бизнес, рабочие места — всё должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность», — приводит слова губернатора ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае второй день подряд фиксируют рекордное число новых заражений COVID-19. А 15 ноября пассажиры трамвая попытались избить девушку, которая отказалась надеть маску.

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