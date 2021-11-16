Губернатор Кубани поддержал QR-коды в транспорте и общественных местах

Как сообщали Юга.ру, 12 ноября Кондратьев продлил до 21 ноября все антиковидные ограничения во всем крае. По ним в общепит можно попасть только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном ковиде. На курортах QR-коды нужны даже для посещения ТЦ. Заселиться в отель еще можно с первым компонентом вакцины.



11 ноября стало известно, что правительство РФ подготовило закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. Тем временем в регионах люди провели ряд несогласованных митингов против подобных изменений и оставили 90 тыс. комментов под постом Госдумы о законе. Кондратьев же убежден, что QR-коды в общественных местах предотвратят карантин.