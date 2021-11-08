Глава Адыгеи напомнил о подвиге Хусена Андрухаева

Мурат Кумпилов в своем инстаграме напомнил про подвиг адыга Хусена Андрухаева, совершенный 8 ноября 1941 года

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил подробности подвига в своем инстаграме. Он подчеркнул, что героический поступок стал примером для бойцов и офицеров Красной Армии.

8 ноября 1941 года на окраине села Дьяково (нынешняя территория Луганской области) Хусен Андрухаев прикрыл вынужденный отход своего подразделения и подорвал связкой гранат себя и фашистских солдат. Так 21-летний парень из адыгского аула, в довоенное время работавший журналистом, стал героем.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года младшему политруку Хусену Борежевичу Андрухаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Наш земляк стал первым из адыгов и советских писателей, кого удостоили этого звания», — рассказал Кумпилов.