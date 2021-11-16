Для развития курортов Кубани построят трассу от Санкт-Петербурга до Черного моря

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что новая трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара

Новую трассу от Санкт-Петербурга до Черноморского побережья построят для развития курортов Краснодарского края. Подготовку транспортной оси Север — Юг будет «Автодор» планирует завершить до 2024 года.

Трасса пройдет в обход населенных пунктов. На ней построят 10 разноуровневых развязок, 15 путепроводов, более 30 мостов и 160 малых искусственных сооружений. Для комфорта автомобилистов предусмотрят 11 площадок отдыха.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что трасса будет идти в обход Краснодара. Она позволит разгрузить заторы, снизить аварийность и сделать проезд к побережью для максимально комфортным.

Кроме того, продолжают строительство автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Трасса соединит курорты Кубани и Крыма. Это будет дорога длиной в 51 км.