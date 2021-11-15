В центре Краснодара из-за пожара на два часа остановились трамваи

Жители города сообщили в телеграм-аккаунте Типичный Краснодар об остановке трамваев на улице Гоголя. По словам очевидцев, движение общественного транспорта было парализовано от Кооперативного рынка до ж/д вокзала Краснодар-1.

По данным мэрии Краснодара, это случилось из-за того, что на улице Гоголя загорелся частный дом рядом с трамвайными путями. Дорогу перегородили сотрудники МЧС, которые тушили огонь.

В краевом главке МЧС сообщили, что пожар на улице Гоголя произошел 15 ноября в 12:17. Полностью потушить огонь удалось в 12:57. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники.