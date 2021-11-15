В Краснодаре после столкновения двух автомобилей на путях остановились трамваи

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Утром 15 ноября трамваи четырех маршрутов стояли в районе перекрестка улиц Горького и Костылева в Краснодаре

Очевидцы сообщили Юга.ру, что около 10:00 в Краснодаре остановилось трамвайное движение на улице Горького из-за ДТП. Автомобиль перегородил дорогу общественному транспорту.

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По данным полицейских, на перекрестке с Костылева столкнулись две машины. После этого одна из них врезалась в ограждение.

«В 9:50 26-летняя девушка, которая сидела за рулем Hyundai, не уступила дорогу Subaru, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль виновницы ДТП отбросило на ограждение на тротуаре. Пострадавших нет», — рассказал Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В пресс-службе КТТУ Юга.ру сообщили, что в из-за аварии стояли трамваи маршрутов №№ 3, 6, 7 и 21 . Простой в двух направлениях составил 15 минут — с 9:56 до 10:11.

Как писали Юга.ру, в краснодарском трамвае пассажиры набросились с кулаками на девушку, которая отказалась надеть маску. Пострадавшая написала заявление в полицию. По этому факту проводится проверка. 

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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