В Краснодаре после столкновения двух автомобилей на путях остановились трамваи

Утром 15 ноября трамваи четырех маршрутов стояли в районе перекрестка улиц Горького и Костылева в Краснодаре

Очевидцы сообщили Юга.ру, что около 10:00 в Краснодаре остановилось трамвайное движение на улице Горького из-за ДТП. Автомобиль перегородил дорогу общественному транспорту.

По данным полицейских, на перекрестке с Костылева столкнулись две машины. После этого одна из них врезалась в ограждение.

«В 9:50 26-летняя девушка, которая сидела за рулем Hyundai, не уступила дорогу Subaru, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль виновницы ДТП отбросило на ограждение на тротуаре. Пострадавших нет», — рассказал Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.