Big Data МТС найдет сотрудников на заводы в Тольятти и Йошкар-Оле

МТС запустил проект по поиску сотрудников на новые заводы Ferroni в Тольятти и Йошкар-Оле. Компания — производитель входных металлических дверей ищет 1,5 тыс. работников на вакансии столяров, операторов, сварщиков. Благодаря проекту HR-департамент Ferroni в четыре раза снизил количество холодных звонков потенциальным соискателям, а освободившееся время тратит на собеседования с заинтересованными кандидатами.

Как это работает? Big Data МТС распознает абонентов сети, чья активность похожа на поведение фокус-группы — людей, которых ранее искали работу по тем же специальностям. Алгоритм учитывает доступность места работы для соискателя и другие факторы.

Потом потенциальных кандидатов приглашают на работу по СМС: внутри будет краткое описание вакансии и ссылка на сайт, где можно узнать подробности и откликнуться на предложение. Сообщения отправят только тем абонентам, которые согласились получать рассылки. После отклика на вакансию заинтересованного кандидата пригласят на собеседование с рекрутером Ferroni.

Алгоритм работает только с обезличенными данными: ни у кого не будет доступа к личной информации абонента.

«МТС анализирует большие данные с 2015 года и теперь предлагает накопленную экспертизу для решения почти любых задач. В этом проекте первичный отбор кандидатов проводит беспристрастный алгоритм, не используя ручной труд. Так компании могут быстро закрыть большой объем позиций. HR-специалист работает уже не с холодным потоком, а с теми, кто действительно подходит и ищет работу», — рассказала директор МТС по работе с корпоративными клиентами Елена Усенко.