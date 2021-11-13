Около цирка в Краснодаре заработали светофоры для велосипедистов

В Краснодаре на улице Калинина около цирка оборудовали велодорожку специальными светофорами. Их установили на пересечении с улицами Октябрьской и Рашпилевской. Они начали работать 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, светофоры установили в рамках благоустройства территории возле цирка:

«Обустроили пожарный проезд к зданию, широкую велодорожку и заездной карман для общественного транспорта, нанесли разметку, уложили тротуарную плитку. Накануне запустили велосипедные светофоры и наклеили на временные павильоны наименование остановки».

Как писали Юга.ру, возле цирка должны установить «умные» остановки. На них городская администрация готова потратить 8 млн рублей. Когда они появятся — пока неясно. В тендере на закупку, который открыла мэрия в сентябре, никто не принял участие. Конкурсную документацию повторно опубликуют в январе.