Около цирка в Краснодаре заработали светофоры для велосипедистов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В районе краснодарского цирка появились специальные велосипедные светофоры

В Краснодаре на улице Калинина около цирка оборудовали велодорожку специальными светофорами. Их установили на пересечении с улицами Октябрьской и Рашпилевской. Они начали работать 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, светофоры установили в рамках благоустройства территории возле цирка:

«Обустроили пожарный проезд к зданию, широкую велодорожку и заездной карман для общественного транспорта, нанесли разметку, уложили тротуарную плитку. Накануне запустили велосипедные светофоры и наклеили на временные павильоны наименование остановки».

Как писали Юга.ру, возле цирка должны установить «умные» остановки. На них городская администрация готова потратить 8 млн рублей. Когда они появятся — пока неясно. В тендере на закупку, который открыла мэрия в сентябре, никто не принял участие. Конкурсную документацию повторно опубликуют в январе. 

Благоустройство Велоспорт Краснодар

Новости

В парке «Краснодар» высадили электрический шалфей
Около цирка в Краснодаре заработали светофоры для велосипедистов
На Кубани детям не будут продавать зажигалки
Кубань поставила новый антирекорд по числу заболевших — 420 человек. Самому маленькому пациенту 3 дня
В Краснодаре из-за ремонта будет частично закрыта улица Зиповская
Ректор КубГУ рассказал, отчислят ли студентов за отказ от вакцинации

Лента новостей

«Вдвое сложнее»
Вчера, 08:45
«Вдвое сложнее»
Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Вчера, 19:20
Сколько всего Карасунов в Пашковке?
Считаем при помощи аэрофотосъемки
Инклюзивная среда
Вчера, 18:15
Инклюзивная среда
Как в Краснодаре создают среду равных возможностей для разных детей

Реклама на сайте