В Пашковском микрорайоне Краснодара отключили свет

Утром 12 ноября без электричества остались жители 14 улиц в Пашковском микрорайоне

Около 10:30 утра в Пашковском микрорайоне отключили электричество на улицах Крупской, Бершанской, Фадеева, Криничной, Карла Маркса, Куренной, Седина, 8 марта, Почтовая, Ярославского, Суворова, Украинская, Космонавтов, Крылатая.

Портал «Кубань 24» сообщил, что восстановить подачу электроэнергии планируют к 13:00. О причинах отключения неизвестно.