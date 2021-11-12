В Пашковском микрорайоне Краснодара отключили свет
Утром 12 ноября без электричества остались жители 14 улиц в Пашковском микрорайоне
Около 10:30 утра в Пашковском микрорайоне отключили электричество на улицах Крупской, Бершанской, Фадеева, Криничной, Карла Маркса, Куренной, Седина, 8 марта, Почтовая, Ярославского, Суворова, Украинская, Космонавтов, Крылатая.
Портал «Кубань 24» сообщил, что восстановить подачу электроэнергии планируют к 13:00. О причинах отключения неизвестно.
Как писали Юга.ру, 11 ноября в Карасунском районе Краснодара свет отключили на трех улицах. В результате аварии выключилилась 21 трансформаторная подстанция.
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