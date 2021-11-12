«Спасти от позора и развала». Авторы петиции на Change.org требуют отставки руководства Кубанского казачьего хора

Напомним, в прославленном коллективе наметился раскол. После встречи первого заместителя генерального директора коллектива Виктора Захарченко — младшего (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича Захарченко) с артистами последние узнали, что с января 2022 года танцевальная группа будет официально выступать отдельно от хора. Как говорится в официальном сообщении, это необходимо для развития ее творческого потенциала.

После общественного резонанса, вызванного этой новостью, в сети создали петицию, адресованную министру культуры России. Авторы просят проголосовать за отставку действующего руководства Кубанского казачьего хора. На момент публикации новости ее подписали более 1 тыс. 700 человек.

«Мы убеждены, что Кубанский казачий хор, достоин дальнейшего профессионального развития, нежели представать перед нами в том виде, который мы наблюдаем на концертах последние несколько лет», — говорится в описании петиции.

Редакция Юга.ру следит за развитием событий и готовит к публикации материал о том, как устроен Кубанский казачий хор — старейший непрерывно действующий фольклорный ансамбль России.