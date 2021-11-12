«Спасти от позора и развала». Авторы петиции на Change.org требуют отставки руководства Кубанского казачьего хора

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В сети появилась петиция в поддержку Кубанского казачьего хора, адресованная министру культуры России

Напомним, в прославленном коллективе наметился раскол. После встречи первого заместителя генерального директора коллектива Виктора Захарченко — младшего (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича Захарченко) с артистами последние узнали, что с января 2022 года танцевальная группа будет официально выступать отдельно от хора. Как говорится в официальном сообщении, это необходимо для развития ее творческого потенциала.

После общественного резонанса, вызванного этой новостью, в сети создали петицию, адресованную министру культуры России. Авторы просят проголосовать за отставку действующего руководства Кубанского казачьего хора. На момент публикации новости ее подписали более 1 тыс. 700 человек.

«Мы убеждены, что Кубанский казачий хор, достоин дальнейшего профессионального развития, нежели представать перед нами в том виде, который мы наблюдаем на концертах последние несколько лет», — говорится в описании петиции.

Редакция Юга.ру следит за развитием событий и готовит к публикации материал о том, как устроен Кубанский казачий хор — старейший непрерывно действующий фольклорный ансамбль России.

Казачество Кубанский казачий «Хогвартс» Кубанский казачий хор

Новости

«Спасти от позора и развала». Авторы петиции на Change.org требуют отставки руководства Кубанского казачьего хора
В Краснодаре начали ремонт парковой зоны около стадиона «Кубань»
В Анапе отключили электричество из-за аварии
Улицу Красную в Краснодаре не будут перекрывать на выходные
В Краснодаре задержали четырех человек после акции в поддержку Пивоварова
В Пашковском микрорайоне Краснодара отключили свет

Лента новостей

«Вдвое сложнее»
Сегодня, 08:45
«Вдвое сложнее»
Как живется с QR-кодами ресторанам Краснодара
«Такого роста не было 6 лет»
Вчера, 09:00 Партнерский
«Такого роста не было 6 лет»
Уралсиб рассказал, как чувствует себя малый бизнес
На Кубани за неделю на пикеты вышли шесть человек
Вчера, 20:08
На Кубани за неделю на пикеты вышли шесть человек
Что вообще происходит?

Реклама на сайте