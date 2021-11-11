На Кубани пройдёт научный конкурс для школьников и студентов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Element5 Digital, unsplash.com
    © Фото Element5 Digital, unsplash.com

Фонд Андрея Мельниченко объявил конкурс среди школьников и студентов в области естественных и точных наук

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. В четвертый раз фонд объявляет детский научный конкурс. К участию приглашают школьников 5-11 классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей Краснодарского края, увлеченных естественными и точными науками.

Отборочный этап конкурса пройдет на площадках региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко с 15 по 30 ноября. По его итогам жюри определит исследовательские и инженерные работы участников, которые пройдут финал турнира.   

Читайте также:

Финальный этап состоится в конце января 2022 года. Его победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Кроме того, они смогут получить грантовую поддержку своих проектов и продемонстрировать собственные достижения на мировой научной арене.

Авторы лучших проектов ДНК-2022 получат возможность представить их на самом престижном международном конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF.  Это научно-техническая ярмарка, которая проводится в США уже более 70 лет.

Подать заявку на участие в отборочном этапе IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко можно до 15 ноября 2021 года. Отправить её можно по электронной почте DNK@aimfond.ru. С подробной информацией об условиях проведения ДНК-2022 можно познакомиться на сайте конкурса и в сообществе Фонда в Вконтакте.

Дети Конкурсы Наука

Новости

На Кубани пройдёт научный конкурс для школьников и студентов
Краснодар снова встал в 10-балльных пробках
На Кубани за неделю на пикеты вышли шесть человек. Что вообще происходит?
Мальчик со СМА из Тимашевска получил укол «Золгенсма» за 168 млн рублей
Краснодарский суд продлил Пивоварову арест на полгода
Власти РФ планируют внести законопроект о QR-кодах в транспорте. Совет Федерации ответил, что проект не обсуждали

Лента новостей

Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции»
Вчера, 19:35
Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции»
Внук Захарченко объяснил, что это вообще было
«Такого роста не было 6 лет»
Сегодня, 09:00 Партнерский
«Такого роста не было 6 лет»
Уралсиб рассказал, как чувствует себя малый бизнес
Говядина на Кубани подорожала на 23%
Вчера, 20:12
Говядина на Кубани подорожала на 23%
Рассказываем, как изменилась цена продуктов в крае с начала года

Реклама на сайте