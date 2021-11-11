На Кубани пройдёт научный конкурс для школьников и студентов

Отборочный этап конкурса пройдет на площадках региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко с 15 по 30 ноября. По его итогам жюри определит исследовательские и инженерные работы участников, которые пройдут финал турнира.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. В четвертый раз фонд объявляет детский научный конкурс. К участию приглашают школьников 5-11 классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей Краснодарского края, увлеченных естественными и точными науками.

Финальный этап состоится в конце января 2022 года. Его победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Кроме того, они смогут получить грантовую поддержку своих проектов и продемонстрировать собственные достижения на мировой научной арене.

Авторы лучших проектов ДНК-2022 получат возможность представить их на самом престижном международном конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF. Это научно-техническая ярмарка, которая проводится в США уже более 70 лет.

Подать заявку на участие в отборочном этапе IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко можно до 15 ноября 2021 года. Отправить её можно по электронной почте DNK@aimfond.ru. С подробной информацией об условиях проведения ДНК-2022 можно познакомиться на сайте конкурса и в сообществе Фонда в Вконтакте.