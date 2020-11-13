Школьница из Белореченска стала призером олимпиады фонда Андрея Мельниченко
Восьмиклассница школы №7 поселка Заречного Белореченского района Ксения Верис попала в призеры интернет-олимпиады фонда Андрея Мельниченко, показав успехи в химии
Всего заявки на участие в олимпиаде, который реализуется в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК», подали почти 2500 учащихся 8-10 классов, увлеченных изучением естественных и точных наук. Участниками онлайн-испытаний по математике, физике и химии стали старшеклассники из разных регионов РФ, в том числе — из Краснодарского края.
«Участие в интернет-олимпиаде помогло ребятам проверить свои знания и получить опыт решения естественно-математических задач различной сложности. К сожалению, в этом году пандемия не позволяет собрать победителей и призеров нашего онлайн-турнира в образовательном центре «Сириус» в Сочи, но лучшие из лучших будут награждены грамотами и призами», — сказал исполнительный директор фонда Александр Чередник.
«Школа уже утратила связь с реальностью»:
В 2017-2019 годах фонд открыл 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3 тыс. учащихся 5-11 классов углубленно изучают естественнонаучные дисциплины.
Для этого фонд Мельниченко оборудует учебные классы и лаборатории, приглашает лучших преподавателей из школ и вузов регионов и делает занятия для всех учащихся бесплатными. Подробнее о деятельности фонда можно узнать на сайте.
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