Школьница из Белореченска стала призером олимпиады фонда Андрея Мельниченко

Всего заявки на участие в олимпиаде, который реализуется в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК», подали почти 2500 учащихся 8-10 классов, увлеченных изучением естественных и точных наук. Участниками онлайн-испытаний по математике, физике и химии стали старшеклассники из разных регионов РФ, в том числе — из Краснодарского края.

«Участие в интернет-олимпиаде помогло ребятам проверить свои знания и получить опыт решения естественно-математических задач различной сложности. К сожалению, в этом году пандемия не позволяет собрать победителей и призеров нашего онлайн-турнира в образовательном центре «Сириус» в Сочи, но лучшие из лучших будут награждены грамотами и призами», — сказал исполнительный директор фонда Александр Чередник.