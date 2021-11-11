В Краснодаре на улице Дзержинского реконструируют канализационный коллектор

Рабочие заменят на этом участке 875 м сетей. Вместо изношенных труб установят пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Диаметр самих труб увеличат с 300 до 450 мм. Реконструкция продлится два месяца. При этом отключения потребителей и перекрытие проезжей части не планируется.