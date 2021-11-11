В Краснодаре на улице Дзержинского реконструируют канализационный коллектор

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ремонт канализационного коллектора на улице Дзержинского от Дальней до Морской начнется 11 ноября

Рабочие заменят на этом участке 875 м сетей. Вместо изношенных труб установят пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Диаметр самих труб увеличат с 300 до 450 мм. Реконструкция продлится два месяца. При этом отключения потребителей и перекрытие проезжей части не планируется.

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По словам директора по капитальному строительству ООО «Росводоканал Краснодар» Филиппа Денисова, за счет этого будет увеличена мощность коллектора. Прокладку сетей выполнят методом горизонтально-направленного бурения — без разрушения элементов городского ландшафта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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