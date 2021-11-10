На Кубани полицейский пытался склонить девушку к сексу, угрожая лишением водительских прав

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Брюховецком районе полицейский попытался склонить девушку к сексу за нарушение ПДД, а потом взял с ее мужа 15 тыс. рублей

Все произошло в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. Как написали в телеграм-канале «Baza», девушка ехала на Hyundai Solaris и развернулась в неположенном месте. Её остановил инспектор ДПС Кудрявцев.

Полицейский сказал девушке, что за такое нарушение она может надолго лишиться водительских прав и предложил решить проблему. Угрожая тем, что у неё заберут права, сотрудник ДПС склонил девушку к сексу. Но его остановил другой инспектор по фамилии Чумак. 

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После этого полицейский решил получить с нарушительницы взятку. Тогда её муж приехал к месту происшествия и передал полицейским 15 тыс. рублей. После этого семью отпустили без штрафа.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после случившегося отдел собственной безопасности провел служебную проверку. Обоих полицейских уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника МВД.

Юга.ру писали, что в 2019 году в Горячем Ключе полицейский изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Он вывез её за город, а тело выбросил в реку Псекупс. Позже выяснилось, что он неоднократно насиловал девочек вместе с сообщником.

Брюховецкий район ГИБДД Происшествия

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На Кубани полицейский пытался склонить девушку к сексу, угрожая лишением водительских прав
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