На Кубани полицейский пытался склонить девушку к сексу, угрожая лишением водительских прав

В Брюховецком районе полицейский попытался склонить девушку к сексу за нарушение ПДД, а потом взял с ее мужа 15 тыс. рублей

Все произошло в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. Как написали в телеграм-канале «Baza», девушка ехала на Hyundai Solaris и развернулась в неположенном месте. Её остановил инспектор ДПС Кудрявцев.

Полицейский сказал девушке, что за такое нарушение она может надолго лишиться водительских прав и предложил решить проблему. Угрожая тем, что у неё заберут права, сотрудник ДПС склонил девушку к сексу. Но его остановил другой инспектор по фамилии Чумак.