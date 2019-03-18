На Кубани мужчина с пистолетом напал на администрацию станицы

Краснодарский край

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В станице Стародеревянковской 16 марта мужчина напал на здание местной администрации

Около 10:00 мужчина в маске и с пневматическим пистолетом ворвался в здание администрации Стародеревянковского сельского поселения.

Мужчину задержали, о его мотивах ничего не известно. При нападении никто не пострадал.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали 18 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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