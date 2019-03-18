На Кубани мужчина с пистолетом напал на администрацию станицы
Краснодарский край Валерия Дульская
В станице Стародеревянковской 16 марта мужчина напал на здание местной администрации
Около 10:00 мужчина в маске и с пневматическим пистолетом ворвался в здание администрации Стародеревянковского сельского поселения.
Мужчину задержали, о его мотивах ничего не известно. При нападении никто не пострадал.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали 18 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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