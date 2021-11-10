В Ейском районе депутаты скрыли доходы и их лишили полномочий

Ейская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что депутаты станицы Ясенской скрывали своих доходы. Установлено, что шесть человек не задекларировали имущество и доходы супругов.

В пресс-службе краевой прокуратуры 10 ноября сообщили, что трех депутатов лишили полномочий, еще трем вынесли предупреждения. Кроме того, представление вынесли председателю сельского совета.