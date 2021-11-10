В Ейском районе депутаты скрыли доходы и их лишили полномочий

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В станице Ясенской из-за сокрытия доходов и имущества уволили трех депутатов

Ейская межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что депутаты станицы Ясенской скрывали своих доходы. Установлено, что шесть человек не задекларировали имущество и доходы супругов.

В пресс-службе краевой прокуратуры 10 ноября сообщили, что трех депутатов лишили полномочий, еще трем вынесли предупреждения. Кроме того, представление вынесли председателю сельского совета.

Как писали Юга.ру, это не первый случай увольнения чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства. В октябре в министерстве спорта Кубани уволили двух заместителей министра. При этом более половины судей Краснодарского краевого суда отказались отчитываться о своих доходах.

Ейский район Коррупция Прокуратура

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