Ростсельмаш представит агромашины на выставке «Югагро» в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы Ростсельмаш
    © Фото пресс-службы Ростсельмаш

23–26 ноября Ростсельмаш представит современную агротехнику и электронные системы на международной выставке «Югагро-2021»

23–26 ноября в Краснодаре пройдет крупнейшая агропромышленная выставка «Югагро-2021». Там производители представят достижения в сфере агробизнеса. Ростсельмаш выступит генеральным спонсором мероприятия.

В этом году Ростсельмаш представит гостям линейку сельхозмашин и комплекс инновационных электронных систем. Специалисты компании продемонстрируют системы автоуправления агромашин РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0, РСМ Умная метка, РСМ Транспорт АйДИ, РСМ Умная дозировка, РСМ Автозаточка, РСМ Круиз Контроль, РСМ Ночное видение, РСМ Карта урожайности, РСМ Роутер и РСМ Фейс АйДи.

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Главная цель инновационных разработок Ростсельмаш — повышение эффективности сельскохозяйственных работ. Электронные системы делают работы продуктивнее и безопаснее, снижают нагрузку на механизаторов и влияние человеческого фактора. Наборы электронных опций работают и как отдельные элементы, и как взаимосвязанные системы всего парка агромашин.

Посетители выставки детально изучат модели зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники, тракторов и опрыскивателей, оборудования для переработки и хранения зерна.

На выставке представят главную новинку Ростсельмаш за 2021 год — зерноуборочный комбайн 6 класса Т500, который способен обработать за сезон свыше 1 тыс. 300 га основных культур. Производительность — до 30 тонн в час, площадь обмолота — 3 кв. метра. Благодаря системе обмолота с двумя барабанами комбайн справится с уборкой на сложных агрофонах: высокосоломистых, влажных, засоренных. Производитель подчеркнул, что модель Т500 незаменима в хозяйствах с высокими требованиями к качеству соломы.

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Другая новинка Ростсельмаш — трактор на гусеничном ходу RSM 3535 DT. Производство этой серии стартовало в октябре. Линейка получила обозначение DT, DELTA TRACK, поскольку тракторы работают на полугусеницах дельтавидной формы. Благодаря им снижается давление на почву и растет эффективность трудоемких операций. Система привода гусениц — одна из самых современных в отрасли. Обычно такие машины используют на больших площадях от 2 тыс. 500 га. Высокая мощность и технологические решения позволяют использовать широкий спектр орудий, снизить временные затраты, затраты на топливо и рабочую силу.

Посетители мероприятия увидят и другие разработки Ростсельмаш: ультрапроизводительные и востребованные по всему миру зерноуборочные комбайны RSM 161 и TORUM 785, кормоуборочный комбайн RSM F 2650, мощные и надежные тракторы RSM 2400 и RSM 370 и прицепной опрыскиватель RSM TS-4500 SATELLITE.

Обратиться за консультацией, задать вопросы специалистам и руководителям можно на стенде Ростсельмаш в павильоне 1 выставки «Югагро-2021». Мероприятие проведут в комплексе «Экспоград Юг» на улице Конгрессной, 1. Попасть на выставку можно бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте.

  • © Фото пресс-службы Ростсельмаш
    © Фото пресс-службы Ростсельмаш
  • © Фото пресс-службы Ростсельмаш
    © Фото пресс-службы Ростсельмаш
  • © Фото пресс-службы Ростсельмаш
    © Фото пресс-службы Ростсельмаш
Выставки Ростсельмаш Сельское хозяйство

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