Ростсельмаш представит агромашины на выставке «Югагро» в Краснодаре

В этом году Ростсельмаш представит гостям линейку сельхозмашин и комплекс инновационных электронных систем. Специалисты компании продемонстрируют системы автоуправления агромашин РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0, РСМ Умная метка, РСМ Транспорт АйДИ, РСМ Умная дозировка, РСМ Автозаточка, РСМ Круиз Контроль, РСМ Ночное видение, РСМ Карта урожайности, РСМ Роутер и РСМ Фейс АйДи.

23–26 ноября в Краснодаре пройдет крупнейшая агропромышленная выставка «Югагро-2021». Там производители представят достижения в сфере агробизнеса. Ростсельмаш выступит генеральным спонсором мероприятия.

Главная цель инновационных разработок Ростсельмаш — повышение эффективности сельскохозяйственных работ. Электронные системы делают работы продуктивнее и безопаснее, снижают нагрузку на механизаторов и влияние человеческого фактора. Наборы электронных опций работают и как отдельные элементы, и как взаимосвязанные системы всего парка агромашин.

Посетители выставки детально изучат модели зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники, тракторов и опрыскивателей, оборудования для переработки и хранения зерна.

На выставке представят главную новинку Ростсельмаш за 2021 год — зерноуборочный комбайн 6 класса Т500, который способен обработать за сезон свыше 1 тыс. 300 га основных культур. Производительность — до 30 тонн в час, площадь обмолота — 3 кв. метра. Благодаря системе обмолота с двумя барабанами комбайн справится с уборкой на сложных агрофонах: высокосоломистых, влажных, засоренных. Производитель подчеркнул, что модель Т500 незаменима в хозяйствах с высокими требованиями к качеству соломы.