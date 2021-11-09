Сочинского активиста, который вышел на одиночный пикет в поддержку Навального, оштрафовали на 20 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Сочинский суд 9 ноября оштрафовал активиста Давида Абгаряна на 20 тыс. рублей

Напомним, 8 ноября в Сочи активист Давид Абгарян вышел на одиночный пикет к зданию мэрии города с плакатом «Свободу Навальному». Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

На него составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и передали материалы в суд. 9 ноября Центральный суд Сочи оштрафовал Абгаряна на 20 тыс. рублей.

Читайте также:

Как рассказал активист Юга.ру, он не согласен с решением суда и подал сегодня аппеляцию. Кроме того, он поделилмя, что во время задержания полицейские превысили полномочия. Кроме того, один мужчина забрал у него паспорт.

«Человек был в гражданском, его зовут Сергей Анатольевич. Он подошел ко мне, взял плакат, начал хамить. Я попросил его представиться, но он отказался и сказал, что не является сотрудником полиции. Он же и забрал паспорт. Потом отдал его другим полицейским», — сказал Абгарян.

Из-за ситуации с паспортом сочинец звонил дежурному прокурору и во внутреннюю безопасность МВД, но там не ответили. Теперь он планирует написать жалобу.

Напомним, ранее по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ оштрафовали краснодарца Даниила Молчанова за выкрики «Мы не рабы!» и «Мы здесь власть» на январской акции протеста. 

Алексей Навальный Свобода слова Сочи Суд

Новости

Сочинского активиста, который вышел на одиночный пикет в поддержку Навального, оштрафовали на 20 тыс. рублей
В Краснодаре ограбили сосисочную
Кондратьев поругал за массовые нарушения в застройке Новороссийска местных чиновников, а не застройщиков
В следкоме возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников кубанской администрации
Кондратьев приехал в Новороссийск и нашел там гетто
В Краснодаре на три недели закроют роддом Зиповской больницы

Лента новостей

Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
5 ноября, 19:05
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Вчера, 08:50
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Интервью с топ‑менеджером Schneider Electric
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона
Сегодня, 12:43
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

Реклама на сайте