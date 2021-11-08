В краснодарском аэропорту ввели QR-коды для посещения общепита

До 14 ноября попасть в точки общепита краснодарского аэропорта смогут только вакцинированные

Напомним, на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Краснодарском крае ввели ряд ограничений. С понедельника, 8 ноября, режим нерабочих дней сняли, но некоторые запреты продолжают действовать.

С 30 октября аэропорты Анапы и Сочи запретили людям без QR-кодов посещать бары, рестораны и столовые. Их обслуживали только навынос.

С 7 ноября к таким мерам присоединился международный аэропорт Краснодара. Теперь до 14 ноября для посещения точек общепита краснодарской аэрогавани необходимо предъявить QR-код.