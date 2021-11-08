Из-за фронтальных разделов погода на Кубани в начале недели испортится
Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Краснодарском крае с вечера 8 ноября
По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в понедельник, 8 ноября, в краевой столице будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром туман, ветер 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 17-19 °C.
В целом по краю в этот день также переменная облачность и преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °C, в южной половине региона потеплеет до 18-23 °C. В горах будет 11-16 °C.
На Черноморском побережье в понедельник чуть более ветрено — 6-11 м/с. Местами порывы достигнут 12-14 м/с. Днем столбики термометров покажут 16-21 °C.
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Синоптики предупреждают: из-за прохождения фронтальных разделов над территорией края с вечера понедельника погода на Кубани начнёт портится. Кульминация стихии придется на среду, 10 ноября. Ожидается существенно понижение ночных и дневных температур.
Так, на Черноморском побережье во вторник днем, 9 ноября, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром в среду ожидается гроза, дождь, местами — сильный. В районе Анапы, Геленджика и Новороссийска будут сильные порывы ветра. Ночные температуры достигнут 4-9 °C, дневные — всего 8-13 °C.
В горных районах в среду, 10 ноября, прогнозируется дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Ночью температура опустится до -2 °C , а днём будет всего 2-7 °C.
В четверг, 11 ноября, днем также местами пройдет дождь. Затем ожидается плавное повышение температуры и прекращение осадков.