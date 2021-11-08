Из-за фронтальных разделов погода на Кубани в начале недели испортится

По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в понедельник, 8 ноября, в краевой столице будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром туман, ветер 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 17-19 °C.

В целом по краю в этот день также переменная облачность и преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °C, в южной половине региона потеплеет до 18-23 °C. В горах будет 11-16 °C.



На Черноморском побережье в понедельник чуть более ветрено — 6-11 м/с. Местами порывы достигнут 12-14 м/с. Днем столбики термометров покажут 16-21 °C.