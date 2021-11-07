В Сириусе сгорел мопед клоуна
Слезы сквозь смех: в поселке Сириус огонь оставил без мопеда человека в костюме клоуна
Экстравагантное происшествие случилось 5 ноября в федеральной территории Сириус (которая до недавнего времени была частью Адлера). На улице Таврической очевидцы сняли, как бородатый мужчина помогает человеку в костюме клоуна тушить мопед.
Возгорание удалось ликвидировать без обращения к пожарным. Однако мопед клоуна получил серьезные повреждения и, похоже, надолго вышел из строя.
Поселку Сириус не впервой попадать в новости благодаря необычным ЧП. Так, что в начале сентября на Имеретинской набережной женщина атаковала патруль Росгвардии, а в конце августа неподалеку от «Автодрома-Сочи» 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini.
2 ноября, 16:50 ПартнерскийЧем заняться на осенних каникулах с ребенком?
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