В Сириусе сгорел мопед клоуна

Краснодарский край

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  • Стоп-кадр из видео © Instagram.com/hello_people_sochi
    Стоп-кадр из видео © Instagram.com/hello_people_sochi

Слезы сквозь смех: в поселке Сириус огонь оставил без мопеда человека в костюме клоуна

Экстравагантное происшествие случилось 5 ноября в федеральной территории Сириус (которая до недавнего времени была частью Адлера). На улице Таврической очевидцы сняли, как бородатый мужчина помогает человеку в костюме клоуна тушить мопед.

Возгорание удалось ликвидировать без обращения к пожарным. Однако мопед клоуна получил серьезные повреждения и, похоже, надолго вышел из строя.

Поселку Сириус не впервой попадать в новости благодаря необычным ЧП. Так, что в начале сентября на Имеретинской набережной женщина атаковала патруль Росгвардии, а в конце августа неподалеку от «Автодрома-Сочи» 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini.

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В Сириусе сгорел мопед клоуна
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