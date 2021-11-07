В Сириусе сгорел мопед клоуна

Слезы сквозь смех: в поселке Сириус огонь оставил без мопеда человека в костюме клоуна

Экстравагантное происшествие случилось 5 ноября в федеральной территории Сириус (которая до недавнего времени была частью Адлера). На улице Таврической очевидцы сняли , как бородатый мужчина помогает человеку в костюме клоуна тушить мопед.

Возгорание удалось ликвидировать без обращения к пожарным. Однако мопед клоуна получил серьезные повреждения и, похоже, надолго вышел из строя.

Поселку Сириус не впервой попадать в новости благодаря необычным ЧП. Так, что в начале сентября на Имеретинской набережной женщина атаковала патруль Росгвардии, а в конце августа неподалеку от «Автодрома-Сочи» 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini.