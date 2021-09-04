В Сириусе женщина подралась с росгвардейцами

Краснодарский край

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Вечером 3 сентября на Имеретинской набережной произошла потасовка пары туристов с патрулем Росгвардии

Вчерашним вечером на южной границе федеральной территории Сириус произошел конфликт  между сотрудниками Росгвардии и двумя отдыхающими.

Мужчина и женщина прогуливались по Имеретинской набережной, когда к ним подошел патруль. По информации «Коммерсанта», пара распивала алкоголь, а после появления росгвардейцев начала проявлять агрессию в их адрес.

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Типичный Сочи», видно, как женщина бьет одного из офицеров.

Сегодня телеграм-канал «Кубань 24» опубликовал видео, снятое, по всей видимости, несколько секунд спустя — это кадры жесткого задержания обоих отдыхающих.

В пресс-службе Южного округа Росгвардии рассказали, что «с целью защиты и действуя строго в соответствии с законодательством, правоохранители задержали граждан и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства».

Ранее Юга.ру писали о том, как в Сириусе 19-летний водитель разбил арендованный суперкар стоимостью порядка 13 млн рублей.

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В Сириусе женщина подралась с росгвардейцами
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