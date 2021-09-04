В Сириусе женщина подралась с росгвардейцами
Вечером 3 сентября на Имеретинской набережной произошла потасовка пары туристов с патрулем Росгвардии
Вчерашним вечером на южной границе федеральной территории Сириус произошел конфликт между сотрудниками Росгвардии и двумя отдыхающими.
Мужчина и женщина прогуливались по Имеретинской набережной, когда к ним подошел патруль. По информации «Коммерсанта», пара распивала алкоголь, а после появления росгвардейцев начала проявлять агрессию в их адрес.
На видео, опубликованном телеграм-каналом «Типичный Сочи», видно, как женщина бьет одного из офицеров.
Сегодня телеграм-канал «Кубань 24» опубликовал видео, снятое, по всей видимости, несколько секунд спустя — это кадры жесткого задержания обоих отдыхающих.
В пресс-службе Южного округа Росгвардии рассказали, что «с целью защиты и действуя строго в соответствии с законодательством, правоохранители задержали граждан и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства».
Ранее Юга.ру писали о том, как в Сириусе 19-летний водитель разбил арендованный суперкар стоимостью порядка 13 млн рублей.