В Сириусе женщина подралась с росгвардейцами

Вечером 3 сентября на Имеретинской набережной произошла потасовка пары туристов с патрулем Росгвардии

Вчерашним вечером на южной границе федеральной территории Сириус произошел конфликт между сотрудниками Росгвардии и двумя отдыхающими.

Мужчина и женщина прогуливались по Имеретинской набережной, когда к ним подошел патруль. По информации «Коммерсанта», пара распивала алкоголь, а после появления росгвардейцев начала проявлять агрессию в их адрес.

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Типичный Сочи», видно, как женщина бьет одного из офицеров.