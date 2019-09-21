У Краснодара появился еще один город-партнер

Краснодарский край

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21 сентября представители Краснодара и Ларнаки подписали договор об установлении партнерских связей

Договор подписали в рамках приема иностранных делегаций в честь 226-летия Краснодара. Кипрский город представлял член городского Совета Ларнаки господин Чараламбос Габриэль, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Это третий город-партнер Краснодара, еще два — Ноттингем (Англия) и Ереван (Армения). А вот городов-побратимов у краевой столицы целых восемь, это Карлсруэ (Германия), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция), Вельс (Австрия). Разница между статусами партнера и побратима скорее формальная, оба вида дружественных отношений между городами предполагают разного рода сотрудничество и реализацию совместных проектов в сферах бизнеса, культуры, образования и так далее.

У Ларнаки есть еще два российских города-побратима, Владимир и Новосибирск.

Ларнака — третий по величине город Кипра, считается преемником города Китион, основанного в XIV веке до н.э. Рядом с Ларнакой находится самый крупный международный кипрский аэропорт, а в самом городе живет всего около 50 тыс. человек.

Из Краснодара в Ларнаку есть прямые авиарейсы.

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