У Краснодара появился еще один город-партнер

Договор подписали в рамках приема иностранных делегаций в честь 226-летия Краснодара. Кипрский город представлял член городского Совета Ларнаки господин Чараламбос Габриэль, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Это третий город-партнер Краснодара, еще два — Ноттингем (Англия) и Ереван (Армения). А вот городов-побратимов у краевой столицы целых восемь, это Карлсруэ (Германия), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция), Вельс (Австрия). Разница между статусами партнера и побратима скорее формальная, оба вида дружественных отношений между городами предполагают разного рода сотрудничество и реализацию совместных проектов в сферах бизнеса, культуры, образования и так далее.

У Ларнаки есть еще два российских города-побратима, Владимир и Новосибирск.