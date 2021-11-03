У жительницы Туапсинского района убили и ранили несколько кошек. В МВД не нашли причин возбуждать дело
В селе Туапсинского района с начала лета у местной жительницы убили несколько кошек, еще восемь — оказались ранены. Рассказываем, в чём дело
Жительница села Тенгинка Гаяна Еремянц несколько лет ухаживает за уличными кошками. Всех животных она стерилизовала и поселила у себя дома. Девушка рассказала Юга.ру, что никаких проблем с животными не было, пока в июне 2021 года у нее не появились новые соседи.
Новых хозяев при покупке дома предупредили о соседстве с большим количеством кошек. А через некоторое время после заезда у Еремянц стали пропадать кошки — один кот был убит выстрелом из воздушки летом, тело еще одного хозяйка нашла в октябре.
Разбор закона об ответственном обращении с животными:
Хозяйка животных стала подозревать в расстреле кошек новых соседей. Согласно материалам полицейской проверки, у девушки около 15 котов, которые периодически залезали на соседский участок. По словам соседей, они отпугивали животных, стреляя в них из игрушечного пистолета. Соседи заявили, что огнестрельного или пневматического оружия у них нет, и они не знают, кто убивает животных.
Полицейским не удалось установить подозреваемого, и в возбуждении уголовного дела было отказано.
«Трупы двух котов я нашла сама, еще несколько животных пропали. Ранеными оказались восемь кошек, у некоторых в шкуре остались пульки от воздушного ружья. Также на территории двора валялись такие пульки, уже смятые, как после попадания в стену или другое препятствие. Летом я сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники пришли, осмотрели дом, поговорили с соседями и вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как нет состава. В октябре, после того, как я нашла тело второго убитого кота, я написала об этом в социальных сетях, ко мне снова пришли сотрудники, на этот раз другие. Я написала заявление, его зарегистрировали и начали новую проверку», — рассказала Гаяна Еремянц.
Как рассказали интернет-порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сейчас по факту случившегося действительно проводится проверка, чтобы выяснить, кто убил домашних животных.
Связаться с соседями девушки журналисту не удалось.
В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за жестокое обращение с животными. Несмотря на это, в Краснодарском крае никто из живодеров в 2020 году реальный срок не получил. По данным прокуратуры, в регионе зарегистрировали 17 обращений по ст. 245 УК РФ, уголовных дел возбудили восемь. Всего по этим делам осудили 10 человек: трое получили обязательные работы, трое — исправительные, ещё столько же — штрафы, а один человек — условный срок. В полиции приводят немного иную статистику. Но и по ней получается, что ни один из осужденных в колонию не попал.