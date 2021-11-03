У жительницы Туапсинского района убили и ранили несколько кошек. В МВД не нашли причин возбуждать дело

В селе Туапсинского района с начала лета у местной жительницы убили несколько кошек, еще восемь — оказались ранены. Рассказываем, в чём дело

Жительница села Тенгинка Гаяна Еремянц несколько лет ухаживает за уличными кошками. Всех животных она стерилизовала и поселила у себя дома. Девушка рассказала Юга.ру, что никаких проблем с животными не было, пока в июне 2021 года у нее не появились новые соседи. Новых хозяев при покупке дома предупредили о соседстве с большим количеством кошек. А через некоторое время после заезда у Еремянц стали пропадать кошки — один кот был убит выстрелом из воздушки летом, тело еще одного хозяйка нашла в октябре.

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Хозяйка животных стала подозревать в расстреле кошек новых соседей. Согласно материалам полицейской проверки, у девушки около 15 котов, которые периодически залезали на соседский участок. По словам соседей, они отпугивали животных, стреляя в них из игрушечного пистолета. Соседи заявили, что огнестрельного или пневматического оружия у них нет, и они не знают, кто убивает животных. Полицейским не удалось установить подозреваемого, и в возбуждении уголовного дела было отказано. «Трупы двух котов я нашла сама, еще несколько животных пропали. Ранеными оказались восемь кошек, у некоторых в шкуре остались пульки от воздушного ружья. Также на территории двора валялись такие пульки, уже смятые, как после попадания в стену или другое препятствие. Летом я сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники пришли, осмотрели дом, поговорили с соседями и вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как нет состава. В октябре, после того, как я нашла тело второго убитого кота, я написала об этом в социальных сетях, ко мне снова пришли сотрудники, на этот раз другие. Я написала заявление, его зарегистрировали и начали новую проверку», — рассказала Гаяна Еремянц.

Как рассказали интернет-порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сейчас по факту случившегося действительно проводится проверка, чтобы выяснить, кто убил домашних животных. Связаться с соседями девушки журналисту не удалось.