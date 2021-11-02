В Сочи спасли кошку, которая зацепилась за бельевую веревку на пятом этаже

2 ноября телеграм-канал «ЧП Краснодара» опубликовал видео из Сочи, на котором кошка зацепилась за бельевую веревку многоэтажного дома и не могла освободиться. Животное зацепилось когтями и болталось в разные стороны, пока прохожие пытались придумать, как же помочь. В итоге кошка все же сорвалась, но мужчина умудрился поймать ее в рюкзак. Животное не пострадало и получило утешительные поглаживания.

На Кубани регулярно помогают хвостатым любителям приключений. В октябре в станице Новопокровской спасателям пришлось выручать котенка, который охотился за птичкой и не смог слезть с крыши. В сентябре в Краснодаре спасли застрявшего на балконе кота, в марте в Новороссийске за сутки сняли двух испуганных котов с крыш, а там же в январе достали с забора кота, который просидел там два дня.