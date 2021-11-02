В Ставрополье полицейские конфисковали тираж газеты и арестовали учредителя за «деструктивные» материалы

2 ноября сайт Agrobook рассказал, что владельца «Открытой газеты» Владислава Леонтьева задержали в Красногвардейском районе Ставрополья. Мать Владислава и главный редактор Людмила Леонтьева сообщила, что у ее сына изъяли тираж газеты и арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Ранее изъяли 8 тыс. экземпляров газеты в Новоалександровском районе у курьера, который вез тираж из ростовской типографии в Ставрополь.

Людмила считает, что причиной конфискации стал материал о рейдерском захвате колхоза «Россия» в станице Григорополисская, опубликованный в газете. Поэтому силовики стараются не допустить распространение газеты в населенном пункте.

«Полиция требует, просит умоляет, чтобы мы забрали арестованный тираж, потому что пошла крутая волна по всей стране. Это же впервые: дважды задержаны тиражи газет — на незаконном основании, без какой-либо проверки, без документов: просто поставили машину на эвакуатор и увезли», — рассказала главный редактор.