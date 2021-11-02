В Ставрополье полицейские конфисковали тираж газеты и арестовали учредителя за «деструктивные» материалы

Ставропольский край

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Владельца «Открытой газеты» Владислава Леонтьева задержали в Красногвардейском районе Ставрополья за ввоз «деструктивной газеты»

2 ноября сайт Agrobook рассказал, что владельца «Открытой газеты» Владислава Леонтьева задержали в Красногвардейском районе Ставрополья. Мать Владислава и главный редактор Людмила Леонтьева сообщила, что у ее сына изъяли тираж газеты и арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Ранее изъяли 8 тыс. экземпляров газеты в Новоалександровском районе у курьера, который вез тираж из ростовской типографии в Ставрополь. 

Людмила считает, что причиной конфискации стал материал о рейдерском захвате колхоза «Россия» в станице Григорополисская, опубликованный в газете. Поэтому силовики стараются не допустить распространение газеты в населенном пункте. 

«Полиция требует, просит умоляет, чтобы мы забрали арестованный тираж, потому что пошла крутая волна по всей стране. Это же впервые: дважды задержаны тиражи газет — на незаконном основании, без какой-либо проверки, без документов: просто поставили машину на эвакуатор и увезли», — рассказала главный редактор.

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При этом «Вести Ставрополье» со ссылкой на пресс-службу МВД региона опубликовали новость о том, что полиция пресекла ввоз «деструктивной газеты» на территорию Ставропольского края. Сотрудники полиции якобы выехали на перехват и задержали учредителя газеты, который сопротивлялся полицейским. «Деструктивную продукцию» отправили на исследование. 

«В Уголовно-процессуальном кодексе нет такого понятия «деструктивный». Тем самым полиция признаёт, что никаких законных оснований для ареста не было. Сейчас мы подаём апелляцию на судебное решение и готовим заявление о преступлении полиции Красногвардейского и Новоалександровского районов о превышении ими должностных полномочий», — отметила Леонтьева. 

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