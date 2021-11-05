Почему на закрытый мусорный полигон под Новороссийском свозят отходы и когда его рекультивируют? Рассказываем

Юга.ру рассказывают историю 50-летней свалки в селе Глебовское, против которой местные жители в конце октября устроили народный сход, а весной находили там трупы животных

В чем дело? 29 октября «Блокнот Новороссийск» сообщил о жалобах в редакцию от жителей села Глебовское. Они рассказали, что рядом с селом есть мусорный полигон, который по решению суда должен быть закрыт, а земля — рекультивирована. Этого не произошло: на полигон ежедневно свозят отходы. Активисты решили обратиться в прокуратуру. «Если говорить откровенно, то власть закрыла глаза на решение суда, у них заключены договора со многими компаниями, которые осуществляют собор и утилизацию отходов. Закрыть этот полигон — это значит понести убытки», — объяснил бездействие чиновников местный житель Алексей Шелест.

Почему на полигон нельзя свозить отходы? Краснодарский краевой суд определил, что мусорный полигон нельзя использовать, так как он не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов и не соответствует нормам. Кроме того, содержание диоксида углерода превышает фоновое значение в 3,7 раза. Суд запретил МУП «Полигон» складировать отходы на этом участке, а администрацию Новороссийска поручил разработать и утвердить проект рекультивации.

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На полигоне находят не только мусор, но и трупы животных. Стоит отметить, что в апреле 2021 года телеграм-канал Kurator23 публиковал фографии трупов животных на этой свалке [редакция не публикует фото по этическим соображениям и призывает впечатлительных интернет-пользователей не переходить по ссылке, — Юга.ру]. «Территорией заведует МУП «Полигон». Там же, на территории МУП находится передержка бездомных животных. Тех самых, бродячих псов и кошек, которых отлавливают в городе. Они, как заверяло руководство «Полигона» ещё в прошлом году, содержатся в хороших условиях в соответствии с нормами. Планируется построить новый питомник у хутора Убых. А теперь вопрос: как так получается, что на закрытом полигоне роют ямы, и в них свозят трупы животных, сжигая их там при помощи автомобильных покрышек. И, собственно, откуда берутся трупы животных? Ответ: из благоустроенного питомника, где всё соответствует нормам», — говорилось в сообщении паблика.

Что за народный сход? 1 ноября «Наша газета Новороссийск» сообщила, что в минувшие выходные жители микрорайона «Звездный» провели сход против соседства с мусорным полигоном. Журналисты вспомнили, что еще в 2019 году глава города предлагал создать лесозащитную полосу и озеленить территорию, чтобы создать буферную зону между полигоном и жилой территорией.

Что рассказали в администрации Новороссийска? В пресс-службе мэрии города Юга.ру сообщили, что свалка функционирует с 1973 года. Но бытовые отходы туда не свозят с 2013-го, потому что у предприятия нет лицензии и оно не внесено с ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов). МУП «Полигон» принимает только отходы 5 класса: смет, грунт, строительные, пожароопасные и пищевые отходы. Это делается «для формирования изолирующего слоя старой свалки» и формирования откосов карт полигона. Такие работы помогают предотвращать возгорания на территории, отметили в мэрии. На основании решения суда от 5 октября 2021 года МУП «Полигон» запрещено принимать все виды отходов 1–5 класса опасности. Администрация собирается обжаловать это решение в Верховном суде.

О планах мэрии по рекультивации свалки. В связи с тем, что свалке почти 50 лет и все эти годы земельный участок использовался для приема отходов, просто закрыть полигон нельзя, землю необходимо рекультивировать. Для выполнения этих работ нужен проект, объяснили в пресс-службе. 18 декабря 2020 года Приморский районный суд обязал МУП «Полигон» и администрацию муниципалитета разработать и утвердить проект рекультивации, а затем выполнить такие работы на двух участках: один площадью 201 тыс. 805 кв. м (кадастровый номер 23:47:0117049:3550) принадлежит МУП «Полигон» на основании договора аренды, второй (номер 23:47:0117049:3549) — принадлежит администрации. Его площадь 1 тыс. кв. м. В сентябре 2021 года «Полигон» заключил договор с ООО «Гидропроект» по корректировке инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по рекультивации. В том же месяце администрация Новороссийск получила письмо с просьбой объединить участки, а затем сдать их в аренду МУП «Полигон». Это позволит оптимизировать работы: можно будет разработать один проект и провести одну экспертизу, вместо двух.

Интересно, что Юга.ру еще в 2006 году писали о том, что депутаты гордумы Новороссийска утвердили муниципальную целевую программу «Отходы» на 2007-2011 годы. Согласно этой программе, в городе хотели построить новый полигон для твердых бытовых отходов, мусоросортировочный комплекс и провести поэтапную рекультивацию свалки в районе села Глебовское. А в марте 2021 года «Новороссийский рабочий» сообщал, что готовится пакет документов для подачи заявки на предоставление краевой субсидии, чтобы рекультивировать свалку.