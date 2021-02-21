В Новороссийске с начала года произошло восемь нападений бездомных собак на людей

Краснодарский край

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Администрация Новороссийска 20 февраля прокомментировала ситуацию с безнадзорными животными в муниципалитете

Мэрия Новороссийска напомнила в своих соцсетях, что отловом бродячих животных в городе занимается МУП «Полигон».

После отлова специалисты предприятия обрабатывают и вакцинируют каждое животное, а затем совместно с волонтерами и зоозащитниками ищут им новых хозяев, уверили в администрации города.

Всего с начала 2021 года местные жители оставили 138 заявок в МУП «Полигон» на отлов животных. Кроме того, за этот период в Новороссийске зафиксировали восемь нападений бездомных собак на людей.

Администрация города напомнила местным жителям, что при агрессивном поведении безнадзорных животных нужно обращаться в единую диспетчерскую службу. Телефоны ЕДДС: 8(8617)63-70-76 или 8(8617)63-71-12.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Динском районе не привитая от бешенства собака укусила ребенка. Хозяйку животного оштрафовали на 500 рублей за отсутствие прививки у собаки.

Безопасность Животные Новороссийск

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В Новороссийске с начала года произошло восемь нападений бездомных собак на людей

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