В Новороссийске с начала года произошло восемь нападений бездомных собак на людей

Мэрия Новороссийска напомнила в своих соцсетях, что отловом бродячих животных в городе занимается МУП «Полигон».

После отлова специалисты предприятия обрабатывают и вакцинируют каждое животное, а затем совместно с волонтерами и зоозащитниками ищут им новых хозяев, уверили в администрации города.

Всего с начала 2021 года местные жители оставили 138 заявок в МУП «Полигон» на отлов животных. Кроме того, за этот период в Новороссийске зафиксировали восемь нападений бездомных собак на людей.

Администрация города напомнила местным жителям, что при агрессивном поведении безнадзорных животных нужно обращаться в единую диспетчерскую службу. Телефоны ЕДДС: 8(8617)63-70-76 или 8(8617)63-71-12.