В парке «Краснодар» запретили ходить по газону возле призрачных колонн

В парке «Краснодар» возле нового арт-объекта Abstracta появились таблички с просьбой не ходить по газону

Новый арт-объект Abstracta, похожий на руины Древнего Рима, открыли в начале октября. Призрачные колонны из металлической проволоки создал итальянский художник Эдоардо Тресольди.

Несмотря на то, что в холодное время года по газону в парке «Краснодар» ходить нельзя, — замерзшая трава нежная и легко ломается, — это не остановило желающих сделать памятное фото на фоне руин, и газон оказался вытоптан.

Теперь возле арт-объекта появились специальные таблички: «По газону не ходить». Тех, кто нарушает правило, уводят с травы охранники, сообщил 31 октября телеканал «Краснодар».