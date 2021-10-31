В парке «Краснодар» запретили ходить по газону возле призрачных колонн
В парке «Краснодар» возле нового арт-объекта Abstracta появились таблички с просьбой не ходить по газону
Новый арт-объект Abstracta, похожий на руины Древнего Рима, открыли в начале октября. Призрачные колонны из металлической проволоки создал итальянский художник Эдоардо Тресольди.
Несмотря на то, что в холодное время года по газону в парке «Краснодар» ходить нельзя, — замерзшая трава нежная и легко ломается, — это не остановило желающих сделать памятное фото на фоне руин, и газон оказался вытоптан.
Теперь возле арт-объекта появились специальные таблички: «По газону не ходить». Тех, кто нарушает правило, уводят с травы охранники, сообщил 31 октября телеканал «Краснодар».
Напоминаем, что еще нельзя делать в парке: ездить по территории на автомобилях, мотоциклах, любом электротранспорте, на велосипедах позже 9:00, приходить с животными (и птицами), рвать и портить растения (в том числе траву), купаться в фонтанах, кормить рыб, загорать летом в купальнике и с голым торсом, а зимой — кататься на санках и лыжах.