В парке «Краснодар» закончили работу над новым объектом. Спойлер: это очень красиво!

Показываем новый арт-объект в парке «Краснодар» и рассказываем, кто создал призрачные колонны

Юга.ру писали о новом загадочном объекте в парке «Краснодар». Работу над ним начали еще в августе — сняли газон и занялись установкой полупрозрачных колонн.

Вечером 8 октября фотограф Евгений Таранжин сообщил в своем твиттере, что объект готов. На место вернули газон и убрали строительную технику.