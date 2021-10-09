В парке «Краснодар» закончили работу над новым объектом. Спойлер: это очень красиво!
Показываем новый арт-объект в парке «Краснодар» и рассказываем, кто создал призрачные колонны
Юга.ру писали о новом загадочном объекте в парке «Краснодар». Работу над ним начали еще в августе — сняли газон и занялись установкой полупрозрачных колонн.
Вечером 8 октября фотограф Евгений Таранжин сообщил в своем твиттере, что объект готов. На место вернули газон и убрали строительную технику.
Таранжин поделился и видео, на котором видно, как заканчивали работу над объектом.
Новый объект парка "Абстракта" готов. Можно идти знакомиться.— Евгений Таранжин (@_johnysimo) October 9, 2021
Видео пришлось обрезать, привет Твиттеру)
В Инстаграме оно на минуту дольше) pic.twitter.com/bM7rpju8tY
Новый объект называется Abstracta. На табличке рядом сказано, что «Абстракта» — это образ античности, переплетенный с воображением, рассказал краснодарский блогер Юрий Родригез. Объект был вдохновлен руинами Древнего Рима.
Многие считали, что над объектом работала краснодарская арт-группа Recycle, но оказалось, что призрачные колонны — дело рук студии итальянского художника Эдоардо Тресольди.
Тресольди известен масштабными подвесными конструкциями, созданными из металлической проволоки. Этот творческий метод получил название «отсутствие материи». Художник считает свои работы современными скульптурами и хочет трансформировать пространство вокруг с их помощью.
Это не первое сотрудничество парка с зарубежными художниками. Так, в феврале американский скульптор создал объекты «Внутренний ребенок» в виде больших хромированных детских голов. В конце апреля их установили в парке.