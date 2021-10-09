В парке «Краснодар» закончили работу над новым объектом. Спойлер: это очень красиво!

Краснодарский край

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Показываем новый арт-объект в парке «Краснодар» и рассказываем, кто создал призрачные колонны

Юга.ру писали о новом загадочном объекте в парке «Краснодар». Работу над ним начали еще в августе — сняли газон и занялись установкой полупрозрачных колонн. 

Вечером 8 октября фотограф Евгений Таранжин сообщил в своем твиттере, что объект готов. На место вернули газон и убрали строительную технику.

Таранжин поделился и видео, на котором видно, как заканчивали работу над объектом.

Новый объект называется Abstracta. На табличке рядом сказано, что «Абстракта» — это образ античности, переплетенный с воображением, рассказал краснодарский блогер Юрий Родригез. Объект был вдохновлен руинами Древнего Рима. 

Многие считали, что над объектом работала краснодарская арт-группа Recycle, но оказалось, что призрачные колонны — дело рук студии итальянского художника Эдоардо Тресольди

Тресольди известен масштабными подвесными конструкциями, созданными из металлической проволоки. Этот творческий метод получил название «отсутствие материи». Художник считает свои работы современными скульптурами и хочет трансформировать пространство вокруг с их помощью.

Это не первое сотрудничество парка с зарубежными художниками. Так, в феврале американский скульптор создал объекты «Внутренний ребенок» в виде больших хромированных детских голов. В конце апреля их установили в парке. 

Искусство Краснодар парк «Краснодар» Художники

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