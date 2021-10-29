Сочинскому блогеру дали 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующих

29 октября Тверской суд Москвы признал блогера Руслана Бобиева и его подругу виновными в оскорблении чувств верующих

30 сентября 23-летний проживающий в Сочи блогер из Таджикистана Руслан Бобиев выложил в своем инстаграме фото с подругой Анастасией Чистовой на фоне храма Василия Блаженного в Москве. На снимке девушка, одетая в полицейскую куртку, стоит на коленях перед блогером. Под фото стояла подпись: «трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить». Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, а инстаграм-аккаунт блогера заблокировали.

Уже через несколько часов Бобиева и Чистову задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что действия молодых людей содержали признаки оскорбления чувств верующих и полицейские направили материалы дела в СК. Также выяснилось, что Бобиев нелегально находится в России. После задержания появилась запись с блогером. На ней он извинется и обещает больше никогда так не делать.

Молодым людям дали 10 суток административного ареста, но суд также признал Бобиева виновным по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Его приговорили к депортации и штрафу в размере 5 тыс. рублей.

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