Сочинскому блогеру дали 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующих
29 октября Тверской суд Москвы признал блогера Руслана Бобиева и его подругу виновными в оскорблении чувств верующих
30 сентября 23-летний проживающий в Сочи блогер из Таджикистана Руслан Бобиев выложил в своем инстаграме фото с подругой Анастасией Чистовой на фоне храма Василия Блаженного в Москве. На снимке девушка, одетая в полицейскую куртку, стоит на коленях перед блогером. Под фото стояла подпись: «трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить». Публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, а инстаграм-аккаунт блогера заблокировали.
Уже через несколько часов Бобиева и Чистову задержали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что действия молодых людей содержали признаки оскорбления чувств верующих и полицейские направили материалы дела в СК. Также выяснилось, что Бобиев нелегально находится в России.
После задержания появилась запись с блогером. На ней он извинется и обещает больше никогда так не делать.
Молодым людям дали 10 суток административного ареста, но суд также признал Бобиева виновным по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). Его приговорили к депортации и штрафу в размере 5 тыс. рублей.
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Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
28 октября состоялось заседание мировой суда Тверского района, на котором рассмотрели уголовное дело. Прокурор запросил для Бобиева и Чистовой по 10 месяцев колонии общего режима. 29 октября огласили приговор — молодых людей признали виновными в оскорблении чувств верующих и удовлетворил требование прокурора, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как писали Юга.ру, закон, предусматривающий наказание за оскорбление чувств верующих, был принят в июне 2013 года. Согласно ему, в качестве наказания можно получить до 3-х лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.