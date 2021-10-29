Автомобиль сына совладельца кубанских ТЦ разорвало на части в ДТП
Tesla 21-летнего сына совладельца кубанских ТЦ сгорела в ДТП
ДТП произошло в Москве 28 октября в районе станции метро «Прошкино». В телеграм-канале «Осторожно, новости» написали, что разбилась Tesla 21-летнего Ивана Скоробогатько. Он является сыном экс-депутата Госдумы и совладельца кубанских торговых центров «Галерея» в Краснодаре и «МореМолл» в Сочи.
В телеграме написали, что машина врезалась в столб. 21-летний Скоробогатько отделался переломом ноги. Кто был за рулем — неизвестно. ДТП сняли очевидцы. На кадрах видно горящий автомобиль, разорванный на две части.
По данным ГИБДД Москвы, водитель наехал на матчу городского освещения, и автомобиль загорелся. На месте работали пожарные. Пострадавших нет.
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