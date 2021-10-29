Автомобиль сына совладельца кубанских ТЦ разорвало на части в ДТП

ДТП произошло в Москве 28 октября в районе станции метро «Прошкино». В телеграм-канале «Осторожно, новости» написали, что разбилась Tesla 21-летнего Ивана Скоробогатько. Он является сыном экс-депутата Госдумы и совладельца кубанских торговых центров «Галерея» в Краснодаре и «МореМолл» в Сочи.

В телеграме написали, что машина врезалась в столб. 21-летний Скоробогатько отделался переломом ноги. Кто был за рулем — неизвестно. ДТП сняли очевидцы. На кадрах видно горящий автомобиль, разорванный на две части.