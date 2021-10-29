В период нерабочих дней аэропорты Сочи и Анапы введут новые ограничения

С 30 октября по 7 ноября в аэропортах Сочи и Анапы введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Напомним, неделя с 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочей. На такие меры власти страны пошли из-за сложной эпидемиологический ситуации.

На Кубани в этот период закроют кинотеатры, музеи и отменят все мероприятия, а в курортных городах в рестораны будут пускать только людей с QR-кодом.

Новые ограничения введут в аэропортах Сочи и Анапы, сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».