В период нерабочих дней аэропорты Сочи и Анапы введут новые ограничения

Краснодарский край

Распечатать

С 30 октября по 7 ноября в аэропортах Сочи и Анапы введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Напомним, неделя с 30 октября по 7 ноября в России объявлена нерабочей. На такие меры власти страны пошли из-за сложной эпидемиологический ситуации.

На Кубани в этот период закроют кинотеатры, музеи и отменят все мероприятия, а в курортных городах в рестораны будут пускать только людей с QR-кодом.

Новые ограничения введут в аэропортах Сочи и Анапы, сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Читайте также:

С 30 октября в воздушных гаванях людям без QR-кодов запрещено посещать бары, рестораны и столовые. Их могут обслужить только навынос.

«Сотрудники заведений общепита будут сканировать QR‑коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом», — сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что принимать бумажные справки без QR‑кодов не будут. Мера коснется и сотрудников аэропорта. Для них не будут вводить исключения.

QR-коды Анапа Аэропорты Коронавирус Сочи

Новости

Автомобиль сына совладельца кубанских ТЦ разорвало на части в ДТП
В период нерабочих дней аэропорты Сочи и Анапы введут новые ограничения
В Краснодаре улицу Красную не будут закрывать в нерабочие дни
На Кубани ликвидируют мусорные полигоны в Белореченске и Геленджике
В центре Краснодара закроют движение из-за Праздника урожая
Последние выходные октября на Кубани будут ветреные

Лента новостей

Смог в Краснодаре
Сегодня, 12:57
Смог в Краснодаре
Почему миллион тонн кубанского риса пахнут дымом и что с этим делать
В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express
Сегодня, 14:15 Партнерский
В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express
Рассказываем, как он работает
Урожай на подоконнике
Вчера, 09:00
Урожай на подоконнике
Что можно вырастить у себя в квартире?

Реклама на сайте