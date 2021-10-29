В Краснодарском крае подключили к газу село Пшада

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720 частных и 16 многоквартирных домов смогут подключиться к газу в селе Пшада Краснодарского края

В селе Пшада Краснодарского края построили и ввели в эксплуатацию 17,4 км внутрипоселковых газопроводов. Также там установили два районных газорегуляторных пункта. 

Теперь к газу могут подключиться 720 частных домовладений и 16 многоквартирных домов. К границам земельных участков газ подведут бесплатно — жители могли подать заявки в день открытия газопровода в выездном мобильном пункте.

В селе газифицируют социально значимые объекты: школу, детский сад, школу искусств, медпункт, почту.

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Распределительные сети построили в рамках муниципальной программы газификации Геленджика и краевой программы газификации Краснодарского края. Теперь газовые коммуникации охватывают всю территорию Пшады, включая перспективную застройку.

В селе провели торжественное мероприятие, посвященное газификации Пшады, и уже подключили первых потребителей. На открытии газопровода присутствовал мэр Геленджика Алексей Богодистов и директор Филиала № 10 «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Буткевич.

«Наша с администрацией Геленджика работа позволила сегодня ввести в эксплуатацию 17 км газораспределительных сетей. Для жителей это долгожданное событие», — подчеркнул Буткевич.

Алексей Богодистов Газ Газпром Геленджик

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