В Краснодарском крае подключили к газу село Пшада

720 частных и 16 многоквартирных домов смогут подключиться к газу в селе Пшада Краснодарского края

В селе Пшада Краснодарского края построили и ввели в эксплуатацию 17,4 км внутрипоселковых газопроводов. Также там установили два районных газорегуляторных пункта.

Теперь к газу могут подключиться 720 частных домовладений и 16 многоквартирных домов. К границам земельных участков газ подведут бесплатно — жители могли подать заявки в день открытия газопровода в выездном мобильном пункте.

В селе газифицируют социально значимые объекты: школу, детский сад, школу искусств, медпункт, почту.