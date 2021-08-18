В Краснодарском крае открыли межпоселковый газопровод

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18 августа газопровод к селам Широкая Балка и Федотовка ввели в эксплуатацию

К газопроводу смогут подключиться 2 котельные и более 300 домов в селах Широкая Балка и Федотовка. Также возможность перейти на газ появится у пансионатов, домов отдыха и санаториев в курортной зоне этой части Черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар», только в Широкой Балке расположено более 40  туристических объектов, их ежегодно посещает до 170 тыс. человек.

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На мероприятии в честь завершения строительства газопровода присутствовали глава муниципального образования города Новороссийск Игорь Дяченко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. 

«Совместно с администрацией мы системно газифицируем регион. В ближайшие пять лет жители 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах смогут подключить к газу свои участки, и туристический кластер края получит новые стимулы для развития», — отметил Пахомовский.

Газ Газпром Курорты и туризм Новороссийск

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