В Краснодарском крае открыли межпоселковый газопровод
18 августа газопровод к селам Широкая Балка и Федотовка ввели в эксплуатацию
К газопроводу смогут подключиться 2 котельные и более 300 домов в селах Широкая Балка и Федотовка. Также возможность перейти на газ появится у пансионатов, домов отдыха и санаториев в курортной зоне этой части Черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар», только в Широкой Балке расположено более 40 туристических объектов, их ежегодно посещает до 170 тыс. человек.
На мероприятии в честь завершения строительства газопровода присутствовали глава муниципального образования города Новороссийск Игорь Дяченко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.
«Совместно с администрацией мы системно газифицируем регион. В ближайшие пять лет жители 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах смогут подключить к газу свои участки, и туристический кластер края получит новые стимулы для развития», — отметил Пахомовский.