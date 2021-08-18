В Краснодарском крае открыли межпоселковый газопровод

18 августа газопровод к селам Широкая Балка и Федотовка ввели в эксплуатацию

К газопроводу смогут подключиться 2 котельные и более 300 домов в селах Широкая Балка и Федотовка. Также возможность перейти на газ появится у пансионатов, домов отдыха и санаториев в курортной зоне этой части Черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар», только в Широкой Балке расположено более 40 туристических объектов, их ежегодно посещает до 170 тыс. человек.