В Краснодаре директор детского сада заняла деньги у родителей воспитанников и скрылась

В редакцию портала Юга.ру обратилась жительница Краснодара, которая рассказала, что директор детского сада заняла деньги у родителей и отправилась в бега

Инцидент произошел в детсаду «Левушка» на улице Пятигорской. В начале лета директор учреждения Юлия Цаплина устроила акцию «Заплати за садик за три месяца и получи скидку». В акции поучаствовали почти все родители воспитанников.

Затем Цаплина попросила деньги на получение лицензии. Под расписки родители занимали крупные суммы. После этого Цаплина продала садик и скрылась. Муж и сестра, на чью карту переводились деньги, не знают, где женщина.

Новая владелица садика об акциях не знала. Новое руководство заплатило за аренду помещения 800 тыс. рублей, также ему достались многомиллионные долги перед коммунальными компаниями. Из-за этого в садике на два дня выключали свет, жаловались родители.