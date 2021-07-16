В Краснодаре директор детского сада заняла деньги у родителей воспитанников и скрылась
В редакцию портала Юга.ру обратилась жительница Краснодара, которая рассказала, что директор детского сада заняла деньги у родителей и отправилась в бега
Инцидент произошел в детсаду «Левушка» на улице Пятигорской. В начале лета директор учреждения Юлия Цаплина устроила акцию «Заплати за садик за три месяца и получи скидку». В акции поучаствовали почти все родители воспитанников.
Затем Цаплина попросила деньги на получение лицензии. Под расписки родители занимали крупные суммы. После этого Цаплина продала садик и скрылась. Муж и сестра, на чью карту переводились деньги, не знают, где женщина.
Новая владелица садика об акциях не знала. Новое руководство заплатило за аренду помещения 800 тыс. рублей, также ему достались многомиллионные долги перед коммунальными компаниями. Из-за этого в садике на два дня выключали свет, жаловались родители.
Одна из пострадавших 16 июля рассказала порталу Юга.ру, что заняла Юлии Цаплиной под расписку 1 млн 400 тыс. рублей и еще 52 тыс. рублей наличными. Всего деньги руководителю сада одолжили более 40 человек. Кроме того, родители говорят, что женщина вкладывалась в финансовую пирамиду.
Родители подсчитали, что долг Цаплиной составляет 5 млн 997 тыс. рублей. Но это не вся сумма — есть еще родители, которые пока не сообщили о сумме, которую заняли.
В пресс-службе МВД по Краснодару порталу Юга,ру сообщили, что накануне группа родителей подала заявление. Каждый из них под различным предлогом занял директрисе от 20 тыс. до 250 тыс. рублей. Также в ведомстве подтвердили, что детский сад продали. Полицейские устанавливает местонахождение директрисы, проводится проверка.