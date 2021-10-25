Депутаты Кубани рассказали о росте малого и среднего бизнеса в регионе

25 октября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В обсуждении принял участие вице-губернатор Александр Руппель, курирующий это направление.

Руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Василий Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей.

По данным департамента, за первое полугодие количество занятых в сфере МСП выросло более чем на 60 тыс. человек. Малым и средним предпринимательством занимаются почти 950 тыс. кубанцев. Таким образом, край занимает четвертое место в стране по МСП.

Число самозанятых за 9 месяцев выросло почти в три раза: с 42 до 120 тыс. человек. Согласно этим данным, Краснодарский край перевыполнил план на год в 3,5 раза. По количеству самозанятых регион стал пятым в стране.

Для достижения результатов, поставленных региональным проектами, из краевого и федерального бюджетов выделили порядка 700 млн рублей.

Для поддержки предпринимателей и самозанятых действуют фонды микрофинансирования, развития бизнеса, развития и инноваций, а также «Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП». Фонд развития за 9 месяцев выдал 179 поручительств 165 предпринимателям, что позволило привлечь кредиты на 3,3 млрд рублей.

Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко рассказал, что в прошлом году согласовали изменения в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», позволившие докапитализировать Фонды поддержки бизнеса.

Также в прошлом году на территории края ввели «Налог на профессиональный доход», позволивший легализоваться самозанятым. В этом году согласовали и внесли изменения в краевой закон о патентной системе налогообложения, которые помогут развитию малого предпринимательства в текущей обстановке.

Во время обсуждения председатель ЗСК обратил внимание на низкий процент договоров займа с самозанятыми.

«По количеству действующих договоров займа, заключенных между Фондом микрофинансирования и субъектами малого и среднего предпринимательства, план перевыполняется на 72,6%. При этом показатель по предоставлению займов для самозанятых выполнен лишь на 35,2%», — отметил Юрий Бурлачко.

В свою очередь Василий Воробьев отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что предприниматели недостаточно проинформированы.

Бурлачко акцентировал, что поддержка самозанятых — актуальная тема, поэтому депутаты будут рекомендовать органам местного самоуправления активнее информировать самозанятых о существующих мерах поддержки.

Александр Руппель отметил, что бизнес на Кубани развивается благодаря мерам поддержки, тогда как в ряде регионов наоборот сложилась негативная динамика.

«В прозвучавшем отчете чувствуется осознанность и компетентность. У нас сформировалась эффективная система поддержки бизнеса. Это постоянно действующий механизм, и нам необходимо оперативно реагировать на его запросы, чтобы сохранить существующую динамику. Чем больше людей мы будем включать в этот процесс, тем больше есть уверенности в том, что они будут в будущем укреплять экономику нашего региона», — сказал председатель ЗСК.

В завершении обсуждения Бурлачко отметил, что развитию сферы МСП уделяется особое внимание, о чем говорят и результаты региональных проектов. Но все еще остается актуальным вопрос оказания помощи местному самоуправлению в этом направлении.