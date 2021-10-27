Власти Адыгеи рассказали о перспективных проектах. Среди них производство козьего молока и экокурорт в Лагонаки

Адыгея

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26 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным развитие республики

26 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, провел совещание с главами субъектов и представителями федеральных министерств. Ключевой темой обсуждения стали проекты, направленные на развитие регионов юга. Адыгею на совещании представил глава республики Мурат Кумпилов.

Хуснуллин подчеркнул, что результатом совместной работы должен стать рост валового регионального продукта, доходов населения, объема внебюджетных инвестиций и числа занятых граждан в субъектах округа.

Адыгея представила пять проектов, необходимых для динамичного развития республики. Один из них — всесезонный горный экокурорт «Лагонаки», который обеспечит более 2 тыс. новых рабочих мест. В рамках проекта планируется построить гостиницы для проживания не менее 5 тыс. человек в сутки, пункты питания и объекты жизнеобеспечения, более 36 км трасс, 13 современных канатных дорог, сноу-парк, трассу для беговых лыж.

Другой значимый проект — создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе. Его реализация позволит к 2030 году привлечь около 10 млрд рублей инвестиций и создать свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

Также приоритетным для Адыгеи является продолжение строительства на территории Майкопского района комплекса по производству и переработке козьего молока, строительство инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе, строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».

По итогам совещания все представленные Адыгеей проекты получили поддержку правительства.

В ходе совещания Хуснуллин дал поручения профильным министерствам по развитию транспортной сети на юге России, а также поставил задачу проинвентаризировать все разработанные проекты.

«Содействие федерального центра существенно ускорит реализацию заявленных нами масштабных инвестиционных проектов, позволит оперативно снимать возникающие вопросы. В свою очередь строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест станет серьезным импульсом для развития территорий и повышения качества жизни людей», — прокомментировал итоги совещания Мурат Кумпилов.

Курорты и туризм Мурат Кумпилов Экономика

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