В Адыгее построят козью ферму и молочный завод

В Адыгее инвестор получит льготы на создание козьей фермы и завода по переработке козьего молока

В Адыгее создание первого в России кластера по производству продуктов из козьего молока признали приоритетным проектом. Такое решение приняли 8 октября на заседании регионального координационного совета по экономической политике. Планируется, что 9 октября глава республики и гендиректор ООО «Мирный-Адыгея» подпишут инвестиционное соглашение, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По проекту инвестор сможет получить льготы по налогу на имущество. В частности, компания собирается приобрести импортное поголовье коз, а также оборудование по переработке козьего молока. Ранее власти приняли решение сопровождать проект в режиме одного окна, что упростит административные процедуры.

Напомним, в рамках проекта в Майкопском районе до 2023 года построят три животноводческих комплекса на 2 тыс. голов, а также мини-завод по переработке молока и производству молочной продукции до 5 тыс. литров в смену. На первом этапе инвестор планирует до конца текущего года построить молочно-товарную ферму.

В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи сообщили, что уже практически завершили строительно-монтажные работы. На расположенном возле поселка Трехречный Майкопского района участке в 66,4 га возвели административное здание, подвели коммуникации, а также завершают монтаж корпусов фермы. На ближайший месяц запланирована поставка из Голландии около тысячи голов коз элитных пород. Столько же завезут во втором квартале 2020 года. Общие инвестиции 1-й очереди проекта превысят 600 млн рублей.

«Сегодня это один из перспективных проектов с учетом спроса на данный вид молока на российском рынке и задач по увеличению производства адыгейского сыра, покрытия потребностей российского рынка в этой экологически чистой брендовой продукции. Практически в Адыгее создадут первый в России сельскохозяйственный кластер в сфере молочного козоводства», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.