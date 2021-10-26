В Краснодаре на улице Кондратенко закроют одну полосу

В Краснодаре из-за ремонта с 27 октября закроют для движения одну полосу на улице Кондратенко

В Краснодаре с 27 октября по 27 ноября на улице Кондратенко напротив жилого комплекса № 8 закроют для движения одну полосу, сообщили в пресс-службе мэрии города.

За это время там подключат к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилой комплекс. Работы выполнят закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города отметили, что на участке установят временные дорожные знаки и указатели.