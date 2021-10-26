На Кубани подростка убило током на железнодорожной станции
На железнодорожной станции под Армавиром 14-летнего подростка убило током
О трагедии на ж/д станции стало известно 26 октября. Там 14-летний подросток скончался от удара током.
В пресс-службе УТ МВД по Северо-Кавказскому округу Юга.ру рассказали, что трагедия произошла 24 октября на станции Коноково в селе Армавира.
По предварительным данным, подросток залез на вагон и зацепил высоковольтную линию под напряжением 27 тыс. вольт. От удара током он погиб на месте.
Юга.ру писали о подобных трагедиях. Летом в Адыгее 13-летняя девочка забралась наверх по технической лестнице моста к электрическим проводам и её ударило током. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. А в 2019 году в Ростове подросток получил 80% ожогов тела, когда залез на крышу поезда и его ударило током.