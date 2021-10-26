На Кубани подростка убило током на железнодорожной станции

На железнодорожной станции под Армавиром 14-летнего подростка убило током

О трагедии на ж/д станции стало известно 26 октября. Там 14-летний подросток скончался от удара током.

В пресс-службе УТ МВД по Северо-Кавказскому округу Юга.ру рассказали, что трагедия произошла 24 октября на станции Коноково в селе Армавира.

По предварительным данным, подросток залез на вагон и зацепил высоковольтную линию под напряжением 27 тыс. вольт. От удара током он погиб на месте.