В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Ее ударило током
22 июля в Адыгее школьницу доставили в тяжелом состоянии в больницу после удара током
Утром в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение, что 13-летнюю жительницу хутора Красный Фарс ударило током на железнодорожном мосту через реку Фарс перегона Дондуковская — Назаровская.
Следствие установило, что в 4:00 девочка забралась наверх по технической лестнице моста к электрическим проводам, где получила электротравму. Пострадавшую доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.
Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Также проверку начали следователи.
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