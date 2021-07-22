В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Ее ударило током

Адыгея

Распечатать

22 июля в Адыгее школьницу доставили в тяжелом состоянии в больницу после удара током

Утром в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение, что 13-летнюю жительницу хутора Красный Фарс ударило током на железнодорожном мосту через реку Фарс перегона Дондуковская — Назаровская.

Читайте также:

Следствие установило, что в 4:00 девочка забралась наверх по технической лестнице моста к электрическим проводам, где получила электротравму. Пострадавшую доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Также проверку начали следователи.

Дети Железная дорога Происшествия

Новости

В Анапе водитель уснул за рулем и сбил шесть человек на тротуаре
В Адыгее на трех участках трассы А-160 расширят дорогу до четырех полос
Главой департамента внутренней политики Краснодара стал экс-сотрудник органов безопасности
Краснодарцы смогут сдать опасные отходы на переработку
На Кубани во время поисков девочки, которая полгода назад ушла из дома, нашли женский труп
В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Ее ударило током

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
19 июля, 15:30
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
Что, как и когда построят на «Розе Хутор» в рамках концепции «Зелёный код»
Нежелательные и заблокированные
20 июля, 18:29
Нежелательные и заблокированные
Вы юрист или журналист — вам сюда

Реклама на портале