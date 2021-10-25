СМИ написали, что на юге России проверят итоги надомного голосования. Это не совсем так
Юга.ру спросили политолога, зачем глава ЦИК поручила проверить результаты голосования на сентябрьских выборах и что это даст
Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого, второго и третьего дня.
24 октября «Коммерсант» со ссылкой на постановление ЦИК сообщил, что глава ЦИК Элла Памфилова поручила до 16 ноября перепроверить итоги надомного голосования в Госдуму на юге страны.
Однако, в постановлении на сайте ЦИК России сказано, что проверка пройдет на территории всей страны. Избиркомы субъектов РФ должны будут проверить списки избирателей, соблюдение порядка включения избирателей в списки и однократность выдачи избирательного бюллетения проголосовавшим по месту жительства. Также проверят голоса тех, кто проголосовал за границей.
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Юга.ру попросили члена движения «Голос»* и политолога Давида Канкию прокомментировать инициативу ЦИК. Он заявил, что «новость выеденного яйца не стоит» и подобную проверку проводили и в прошлом году после голосования за поправки в Конституцию. Главная цель — найти тех, кому удалось проголосовать за границей несколько раз.
«Они хотят найти людей, которые голосовали многократно. Так было в прошлом году с девушкой в Израиле — она проголосовала на трех участках, потому что при голосовании за границей никакого контроля нет. Приходишь в посольство, записывают, голосуешь, можешь поехать проголосовать дальше. Она это сделала, чтобы показать, что система несовершенна, а против нее завели дело», — отметил эксперт.
По мнению Канкии, подобные проверки проводятся для создания видимости деятельности.
«Если бы ЦИК хотел выявить фальсификации, то обратил бы внимание на дистанционное голосование в Москве, на принуждения в надомном голосовании и в целом на факты принуждения голосовать».
Журналисты «Коммерсанта» отметили, что им не поступала информация о том, когда избирком Краснодарского края проведет проверку. Юга.ру попытались взять комментарий у избиркома края, но там попросили направить официальный запрос. Редакция планирует направить его в ближайшее время.
Напомним, Юга.ру писали о подозрительных результатах на сентябрьском голосовании. Так, на выборах в Северском районе переписали голоса в пользу «Единой России», но избирком не увидел нарушений.
*[Минюст внес организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента 18.08.2021]