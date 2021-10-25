СМИ написали, что на юге России проверят итоги надомного голосования. Это не совсем так

Юга.ру спросили политолога, зачем глава ЦИК поручила проверить результаты голосования на сентябрьских выборах и что это даст

Однако, в постановлении на сайте ЦИК России сказано, что проверка пройдет на территории всей страны . Избиркомы субъектов РФ должны будут проверить списки избирателей, соблюдение порядка включения избирателей в списки и однократность выдачи избирательного бюллетения проголосовавшим по месту жительства. Также проверят голоса тех, кто проголосовал за границей.

24 октября «Коммерсант» со ссылкой на постановление ЦИК сообщил, что глава ЦИК Элла Памфилова поручила до 16 ноября перепроверить итоги надомного голосования в Госдуму на юге страны.

Напомним, с 17 по 19 сентября жители России выбирали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Юга.ру рассказывали о ключевых моментах в онлайн-трансляциях первого , второго и третьего дня.

Юга.ру попросили члена движения «Голос»* и политолога Давида Канкию прокомментировать инициативу ЦИК. Он заявил, что «новость выеденного яйца не стоит» и подобную проверку проводили и в прошлом году после голосования за поправки в Конституцию. Главная цель — найти тех, кому удалось проголосовать за границей несколько раз.

«Они хотят найти людей, которые голосовали многократно. Так было в прошлом году с девушкой в Израиле — она проголосовала на трех участках, потому что при голосовании за границей никакого контроля нет. Приходишь в посольство, записывают, голосуешь, можешь поехать проголосовать дальше. Она это сделала, чтобы показать, что система несовершенна, а против нее завели дело», — отметил эксперт.

По мнению Канкии, подобные проверки проводятся для создания видимости деятельности.

«Если бы ЦИК хотел выявить фальсификации, то обратил бы внимание на дистанционное голосование в Москве, на принуждения в надомном голосовании и в целом на факты принуждения голосовать».

Журналисты «Коммерсанта» отметили, что им не поступала информация о том, когда избирком Краснодарского края проведет проверку. Юга.ру попытались взять комментарий у избиркома края, но там попросили направить официальный запрос. Редакция планирует направить его в ближайшее время.

Напомним, Юга.ру писали о подозрительных результатах на сентябрьском голосовании. Так, на выборах в Северском районе переписали голоса в пользу «Единой России», но избирком не увидел нарушений.

*[Минюст внес организацию в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента 18.08.2021]