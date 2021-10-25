«ЕвроХим-БМУ» поможет СКФУ в обучении студентов

Партнерский Ставропольский край

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«ЕвроХим-БМУ» и Северо-Кавказский университет договорились о сотрудничестве в сфере образования

22 октября в Невинномысске (Ставропольский край) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Соглашение закрепило договоренности между администрацией города Невинномысска, Благотворительным фондом Андрея Мельниченко, АО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» и Северо-Кавказским федеральным университетом.

Участники планируют проводить мероприятия для студентов, устраивать стажировки и практику на предприятиях «ЕвроХима», чтобы обеспечить кадрами отрасль химической промышленности.

«Программа подготовки квалифицированных кадров помогает студенту определиться с направлением, в котором ему интересно развиваться. И конечно, мы хотим привлекать к работе квалифицированные кадры», — отметил исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Паршаков.

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Такое взаимодействие послужит основой для формирования единого научно-образовательного производственного комплекса в Ставропольском крае.

«Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с предприятиями «ЕвроХима» — это даст нам возможность готовить кадры для химической отрасли и заниматься научными исследованиями, а также положительно скажется на развитии Ставропольского края», — добавил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

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Исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко, руководитель департамента образовательных проектов «АИМ Холдинга» Александр Чередник уверен, что реализация программы соглашения поможет студентам получить востребованные на рынке знания и откроет перед ними карьерные возможности.

«Таким образом, мы получим достойный кадровый резерв, который обеспечит динамичное развитие науки и экономики региона и всей страны», — подчеркнул Чередник.

ЕвроХим Наука Промышленность Студенты

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