«ЕвроХим-БМУ» поможет СКФУ в обучении студентов

«ЕвроХим-БМУ» и Северо-Кавказский университет договорились о сотрудничестве в сфере образования

22 октября в Невинномысске (Ставропольский край) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Соглашение закрепило договоренности между администрацией города Невинномысска, Благотворительным фондом Андрея Мельниченко, АО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» и Северо-Кавказским федеральным университетом. Участники планируют проводить мероприятия для студентов, устраивать стажировки и практику на предприятиях «ЕвроХима», чтобы обеспечить кадрами отрасль химической промышленности. «Программа подготовки квалифицированных кадров помогает студенту определиться с направлением, в котором ему интересно развиваться. И конечно, мы хотим привлекать к работе квалифицированные кадры», — отметил исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Паршаков.

Такое взаимодействие послужит основой для формирования единого научно-образовательного производственного комплекса в Ставропольском крае. «Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с предприятиями «ЕвроХима» — это даст нам возможность готовить кадры для химической отрасли и заниматься научными исследованиями, а также положительно скажется на развитии Ставропольского края», — добавил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.