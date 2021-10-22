«Ростелеком» продаст пансионат «Орбита» на торгах

«Компания владеет пансионатом не один десяток лет и поддерживает его в отличном состоянии: ремонтирует, обновляет оборудование и инвестирует в развитие. Сейчас мы предлагаем купить готовый бизнес с известным именем и хорошей репутацией почти под ключ», — прокомментировал директор департамента недвижимости филиала «Юг» «Ростелекома» Александр Яценко.

«Ростелеком» объявил о сборе заявок для участия в торгах на приобретение акций АО «Оздоровительный комплекс «Орбита».

Пансионат расположен на в селе Ольгинка Туапсинского района на побережье Черного моря. Он занимает территорию 11,5 га, имеет собственный выход к морю и благоустроенный пляж с набережной — протяженность береговой линии составляет 150 метров. Для гостей оборудовано 960 койко-мест в 4 спальных корпусах и 7 коттеджах. Всего отдыхающим доступно 365 номеров, из которых 132 — высшей категории.

«Пансионат «Орбита» был важным объектом «Ростелекома». Там наши сотрудники укрепляли здоровье, участвовали в корпоративных спартакиадах и бизнес-конференциях. Но все меняется, и непрофильные активы тормозят развитие компании. Продажа пансионата позволит нам сфокусироваться на задачах цифровизации», — рассказал вице-президент — директор филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Информацию о торгах можно получить на сайте или по телефону 8-499-999-8283 доб. 1066.

Пансионат работает круглый год, подходит для деловых встреч и конференций, спортивных и культурных мероприятий. Сотрудники комплекса помогут провести корпоративы и деловые события. На территории «Орбиты» оборудованы конференц-залы и большой актовый зал на 700 человек.