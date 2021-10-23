Семь краснодарских троллейбусов будут раньше уходить в депо как минимум еще неделю

В Краснодаре из-за ремонта улицы Мира продлили до 30 октября сокращенный режим работы семи троллейбусных маршрутов

Напомним, участок улицы Мира от Привокзальной площади до Кубанской Набережной не ремонтировался в Краснодаре несколько десятилетий. В сентябяре дорогу начали приводить в порядок.

Там заменят асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах — плитку, установят новые остановочные павильоны, смонтируют дорожные знаки и сделают разметку. Все работы пообещали закончить до конца осени.

Из-за ремонта с 28 сентября семь троллейбусов работают в сокращенном режиме. Речь идет о маршрутах № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20.

После 21:50 троллейбусы № 2, 4 и 6 следуют от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».