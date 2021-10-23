Семь краснодарских троллейбусов будут раньше уходить в депо как минимум еще неделю
В Краснодаре из-за ремонта улицы Мира продлили до 30 октября сокращенный режим работы семи троллейбусных маршрутов
Напомним, участок улицы Мира от Привокзальной площади до Кубанской Набережной не ремонтировался в Краснодаре несколько десятилетий. В сентябяре дорогу начали приводить в порядок.
Там заменят асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах — плитку, установят новые остановочные павильоны, смонтируют дорожные знаки и сделают разметку. Все работы пообещали закончить до конца осени.
Из-за ремонта с 28 сентября семь троллейбусов работают в сокращенном режиме. Речь идет о маршрутах № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20.
После 21:50 троллейбусы № 2, 4 и 6 следуют от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».
Троллейбусный маршрут № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Мегацентр «Красная площадь»:
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от мегацентра «Красная площадь» — 21.03;
- от ж/д вокзала — 21.45.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от МЦ «Красная площадь» — 21.25;
- от ж/д вокзала — 22.04.
Троллейбусный маршрут № 4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — ул. Круговая»:
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от ул. Круговой — 21.20;
- от ж/д вокзала — 22.01.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от ул. Круговой — 21.30;
- от ж/д вокзала — 22.08.
Троллейбусный маршрут № 6 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Бальнеолечебница»:
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от Бальнеолечебницы — 21.32;
- от ж/д вокзала — 22.06.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от Бальнеолечебницы — 21.47;
- от ж/д вокзала — 22.18.
Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Аэропорт»:
После 21.45 троллейбусы будут следовать от аэропорта в Комсомольский микрорайон.
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от аэропорта — 21.36;
- от ж/д вокзала — 22.24.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от аэропорта — 21.26;
- от ж/д вокзала — 22.11.
Троллейбусный маршрут № 8 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»:
В рабочие дни расписание маршрута не изменится.
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в выходные дни 23 и 30 октября:
- из Юбилейного микрорайона — 21.39;
- от ж/д вокзала — 22.13.
Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион „Кубань“ — ул. им. Благоева»:
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от стадиона «Кубань» — 21.56;
- от ул. им. Благоева — 21.27.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от стадиона «Кубань» — 21.48;
- от ул. им. Благоева — 21.54.
Троллейбусный маршрут № 20 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Комсомольский микрорайон»:
После 21.40 троллейбусы будут следовать из Комсомольского микрорайона в микрорайон Гидростроителей.
Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:
- от Комсомольского микрорайона — 21.11;
- от ж/д вокзала — 21.58.
В выходные дни 23 и 30 октября:
- от Комсомольского микрорайона — 21.31;
- от ж/д вокзала — 22.17.
В последний раз в мэрии Краснодара сообщали, что общественный транспорт будет работать по такой схеме до 21 октября.
Накануне в администрации уточнили, что троллейбусы будут завершать работу раньше обычного в выходные 22-23 октября, в понедельник 25 октября, среду 27-го, пятницу 29-го и субботу 30-го.