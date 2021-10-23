Семь краснодарских троллейбусов будут раньше уходить в депо как минимум еще неделю

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре из-за ремонта улицы Мира продлили до 30 октября сокращенный режим работы семи троллейбусных маршрутов

Напомним, участок улицы Мира от Привокзальной площади до Кубанской Набережной не ремонтировался в Краснодаре несколько десятилетий. В сентябяре дорогу начали приводить в порядок.

Там заменят асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах — плитку, установят новые остановочные павильоны, смонтируют дорожные знаки и сделают разметку. Все работы пообещали закончить до конца осени.

Из-за ремонта с 28 сентября семь троллейбусов работают в сокращенном режиме. Речь идет о маршрутах № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20. 

После 21:50 троллейбусы № 2, 4 и 6 следуют от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».

Время отправления последних троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20

Троллейбусный маршрут № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Мегацентр «Красная площадь»:

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от мегацентра «Красная площадь» — 21.03;
  • от ж/д вокзала — 21.45.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от МЦ «Красная площадь» — 21.25;
  • от ж/д вокзала — 22.04.

Троллейбусный маршрут № 4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — ул. Круговая»:

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от ул. Круговой — 21.20;
  • от ж/д вокзала — 22.01.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от ул. Круговой — 21.30;
  • от ж/д вокзала — 22.08.

Троллейбусный маршрут № 6 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Бальнеолечебница»:

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от Бальнеолечебницы — 21.32;
  • от ж/д вокзала — 22.06.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от Бальнеолечебницы — 21.47;
  • от ж/д вокзала — 22.18.

Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Аэропорт»:

После 21.45 троллейбусы будут следовать от аэропорта в Комсомольский микрорайон.

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от аэропорта — 21.36;
  • от ж/д вокзала — 22.24.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от аэропорта — 21.26;
  • от ж/д вокзала — 22.11.

Троллейбусный маршрут № 8 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»:

В рабочие дни расписание маршрута не изменится.

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в выходные дни 23 и 30 октября:

  • из Юбилейного микрорайона — 21.39;
  • от ж/д вокзала — 22.13.

Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион „Кубань“ — ул. им. Благоева»:

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от стадиона «Кубань» — 21.56;
  • от ул. им. Благоева — 21.27.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от стадиона «Кубань» — 21.48;
  • от ул. им. Благоева — 21.54.

Троллейбусный маршрут № 20 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Комсомольский микрорайон»:

После 21.40 троллейбусы будут следовать из Комсомольского микрорайона в микрорайон Гидростроителей.

Время отправления последних рейсов по стандартному маршруту в будние дни 22, 25, 27 и 29 октября:

  • от Комсомольского микрорайона — 21.11;
  • от ж/д вокзала — 21.58.

В выходные дни 23 и 30 октября:

  • от Комсомольского микрорайона — 21.31;
  • от ж/д вокзала — 22.17.

В последний раз в мэрии Краснодара сообщали, что общественный транспорт будет работать по такой схеме до 21 октября.

Накануне в администрации уточнили, что троллейбусы будут завершать работу раньше обычного в выходные 22-23 октября, в понедельник 25 октября, среду 27-го, пятницу 29-го и субботу 30-го.

Город Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Троллейбус

Новости

Жители Сочи взбунтовались и перекрыли трассу, потребовав не менять схему движения. Власти согласились
На Кубани после суток в отделе полиции умер мужчина. В МВД объяснили его смерть приступом эпилепсии
В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества с ремонтом дорог. Вице-мэр Доронин объяснил журналистам ситуацию
В Краснодаре эвакуировали учеников школы из-за пожара
Семь краснодарских троллейбусов будут раньше уходить в депо как минимум еще неделю
Фонд Ройзмана за неделю собрал около 5 млн рублей на лечение мальчика со СМА из Краснодара

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Вчера, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?
Вчера, 19:00
Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?

Реклама на сайте