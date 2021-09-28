В Краснодаре семь троллейбусов будут раньше уходить в депо

Время отправления последних троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20

Троллейбусный маршрут № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — «Мегацентр «Красная площадь»:

Время отправления последних рейсов по полному маршруту:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:03;

от ж/д вокзала — 21:45.

В выходные дни 2 и 3 октября:

от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:25;

от ж/д вокзала — 22.04.

Троллейбусный маршрут № 4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Круговая»:

Время отправления последних рейсов по маршруту:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от улицы Круговой — 21:20;

от ж/д вокзала — 22.:01.

В выходные дни 2 и 3 октября:

от ул. Круговой — 21:30;

от ж/д вокзала — 22:08.

Троллейбусный маршрут № 6 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Бальнеолечебница»:

Время отправления последних рейсов по маршруту:

Рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от Бальнеолечебницы — 21:32;

от ж/д вокзала — 22:06.

В выходные дни 2 и 3 октября:

от Бальнеолечебницы — 21:47;

от ж/д вокзала — 22:18.

Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Аэропорт»:

После 21:45 троллейбусы будут следовать от аэропорта в Комсомольский микрорайон. Время отправления последних рейсов:

Рабочие дни 28, 29, 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от аэропорта — 21:36;

от ж/д вокзала — 22:24.

Выходные дни 2 и 3 октября:

от аэропорта — 21:26;

от ж/д вокзала — 22:11.

Троллейбусный маршрут № 8 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»:

В рабочие дни расписание маршрута не изменится.

Время отправления последних рейсов 2 и 3 октября:

из Юбилейного микрорайона — 21:39;

от ж/д вокзала — 22:13.

Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион „Кубань“ — улица Благоева»:

Время отправления последних рейсов:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от стадиона «Кубань» — 21:56;

от улицы Благоева — 21:27.

В выходные дни 2 и 3 октября:

от стадиона «Кубань» — 21:48;

от улицы Благоева — 21:54.

Троллейбусный маршрут № 20 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — КМР»:

После 21:40 троллейбусы будут следовать из КМР в микрорайон Гидростроителей.

Время отправления последних рейсов:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

от Комсомольского микрорайона — 21:11;

от ж/д вокзала — 21:58.

В выходные дни 2 и 3 октября: