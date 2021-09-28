В Краснодаре семь троллейбусов будут раньше уходить в депо
В Краснодаре с 28 сентября по 6 октября семь троллейбусов будут заканчивать работу раньше обычного
В администрации Краснодара рассказали, что с 28 сентября по 6 октября троллейбусные маршруты № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20 будут заканчивать работу раньше обычного. Это связано с ремонтом улицы Мира, который власти планируют завершить до конца осени.
После 21:50 троллейбусы № № 2, 4 и 6 будут следовать от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».
Троллейбусный маршрут № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — «Мегацентр «Красная площадь»:
Время отправления последних рейсов по полному маршруту:
В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:03;
- от ж/д вокзала — 21:45.
В выходные дни 2 и 3 октября:
- от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:25;
- от ж/д вокзала — 22.04.
Троллейбусный маршрут № 4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Круговая»:
Время отправления последних рейсов по маршруту:
В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от улицы Круговой — 21:20;
- от ж/д вокзала — 22.:01.
В выходные дни 2 и 3 октября:
- от ул. Круговой — 21:30;
- от ж/д вокзала — 22:08.
Троллейбусный маршрут № 6 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Бальнеолечебница»:
Время отправления последних рейсов по маршруту:
Рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от Бальнеолечебницы — 21:32;
- от ж/д вокзала — 22:06.
В выходные дни 2 и 3 октября:
- от Бальнеолечебницы — 21:47;
- от ж/д вокзала — 22:18.
Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Аэропорт»:
После 21:45 троллейбусы будут следовать от аэропорта в Комсомольский микрорайон. Время отправления последних рейсов:
Рабочие дни 28, 29, 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от аэропорта — 21:36;
- от ж/д вокзала — 22:24.
Выходные дни 2 и 3 октября:
- от аэропорта — 21:26;
- от ж/д вокзала — 22:11.
Троллейбусный маршрут № 8 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»:
В рабочие дни расписание маршрута не изменится.
Время отправления последних рейсов 2 и 3 октября:
- из Юбилейного микрорайона — 21:39;
- от ж/д вокзала — 22:13.
Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион „Кубань“ — улица Благоева»:
Время отправления последних рейсов:
В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от стадиона «Кубань» — 21:56;
- от улицы Благоева — 21:27.
В выходные дни 2 и 3 октября:
- от стадиона «Кубань» — 21:48;
- от улицы Благоева — 21:54.
Троллейбусный маршрут № 20 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — КМР»:
После 21:40 троллейбусы будут следовать из КМР в микрорайон Гидростроителей.
Время отправления последних рейсов:
В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:
- от Комсомольского микрорайона — 21:11;
- от ж/д вокзала — 21:58.
В выходные дни 2 и 3 октября:
- от Комсомольского микрорайона — 21:31;
- от ж/д вокзала — 22:17.
Юга.ру писали, что в мае власти Краснодара предложили запустить магистральный троллейбусный маршрут, который будет двигаться только по выделенным полосам.