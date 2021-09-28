В Краснодаре семь троллейбусов будут раньше уходить в депо

Краснодарский край

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В Краснодаре с 28 сентября по 6 октября семь троллейбусов будут заканчивать работу раньше обычного

В администрации Краснодара рассказали, что с 28 сентября по 6 октября троллейбусные маршруты № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20 будут заканчивать работу раньше обычного. Это связано с ремонтом улицы Мира, который власти планируют завершить до конца осени.

После 21:50 троллейбусы № № 2, 4 и 6 будут следовать от конечных остановок по улице Октябрьской до остановки «Парк им. 30-летия Победы».

Время отправления последних троллейбусов № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20

Троллейбусный маршрут № 2 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — «Мегацентр «Красная площадь»:

Время отправления последних рейсов по полному маршруту:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:03;
  • от ж/д вокзала — 21:45.

В выходные дни 2 и 3 октября:

  • от «Мегацентра «Красная площадь» — 21:25;
  • от ж/д вокзала — 22.04.

Троллейбусный маршрут № 4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Круговая»:

Время отправления последних рейсов по маршруту:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от улицы Круговой — 21:20;
  • от ж/д вокзала — 22.:01.

В выходные дни 2 и 3 октября:

  • от ул. Круговой — 21:30;
  • от ж/д вокзала — 22:08.

Троллейбусный маршрут № 6 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Бальнеолечебница»:

Время отправления последних рейсов по маршруту:

Рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от Бальнеолечебницы — 21:32;
  • от ж/д вокзала — 22:06.

В выходные дни 2 и 3 октября:

  • от Бальнеолечебницы — 21:47;
  • от ж/д вокзала — 22:18.

Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Аэропорт»:

После 21:45 троллейбусы будут следовать от аэропорта в Комсомольский микрорайон. Время отправления последних рейсов:

Рабочие дни 28, 29, 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от аэропорта — 21:36;
  • от ж/д вокзала — 22:24.

Выходные дни 2 и 3 октября:

  • от аэропорта — 21:26;
  • от ж/д вокзала — 22:11.

Троллейбусный маршрут № 8 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный микрорайон»:

В рабочие дни расписание маршрута не изменится.

Время отправления последних рейсов 2 и 3 октября:

  • из Юбилейного микрорайона — 21:39;
  • от ж/д вокзала — 22:13.

Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион „Кубань“ — улица Благоева»:

Время отправления последних рейсов:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от стадиона «Кубань» — 21:56;
  • от улицы Благоева — 21:27.

В выходные дни 2 и 3 октября:

  • от стадиона «Кубань» — 21:48;
  • от улицы Благоева — 21:54.

Троллейбусный маршрут № 20 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — КМР»:

После 21:40 троллейбусы будут следовать из КМР в микрорайон Гидростроителей.

Время отправления последних рейсов:

В рабочие дни 28, 29 и 30 сентября, а также 1, 4, 5 и 6 октября:

  • от Комсомольского микрорайона — 21:11;
  • от ж/д вокзала — 21:58.

В выходные дни 2 и 3 октября:

  • от Комсомольского микрорайона — 21:31;
  • от ж/д вокзала — 22:17.

Юга.ру писали, что в мае власти Краснодара предложили запустить магистральный троллейбусный маршрут, который будет двигаться только по выделенным полосам.

Краснодар Общественный транспорт Троллейбус

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